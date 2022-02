Dans quel monde de fou nos enfants vivront-ils ?

Donc, résumons...

En Russie, un crackpot fini a inventé un faux génocide pour envahir l’Ukraine. En Chine, un crackpot fini fout deux millions de personnes dans des camps de concentration et rêve d’envahir Taïwan. Aux États-Unis, un crackpot fini qui, lorsqu’il était président, a encouragé ses supporters à amorcer un coup d’État, rêve de reprendre le pouvoir pour foutre ses adversaires politiques en prison.

ON VA DANS LE BON SENS !

Au Canada, des militants crinqués ont occupé le centre-ville de la capitale nationale pour exiger la démission d’un gouvernement démocratiquement élu. Au Québec, des militants crinqués qui exigeaient la fin de la « dictature » ont interrompu momentanément leur manifestation pour demander aux archanges de les aider.

Au Canada, des « crinqués » menacent, intimident, harcèlent, insultent et agressent des journalistes qui ne font que leur travail.

Selon un sondage de l’Observatoire Conspiracy Watch, 55 % des Français croient que le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins.

Selon un sondage de l’Institut YouGov commandé par l’hebdomadaire conservateur The Economist, la moitié des électeurs de Trump croient que Hillary Clinton dirige bel et bien des réseaux pédophiles et que Barack Obama est né au Kenya.

Selon la Fondation Jean-Jaurès, 30 % des Français de 18 à 24 ans croient que « ce n’est pas certain » que les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher aient été planifiés « uniquement » par des terroristes islamistes.

Selon une enquête de la firme Ifop, un Français sur dix croit que la Terre est plate. Selon un sondage effectué par l’Université de Sherbrooke, près d’un Canadien sur deux croit que le coronavirus n’est pas d’origine naturelle.

SOYONS OPTIMISTES !

Au Canada, les cadres d’un conseil scolaire ontarien qui regroupe 30 écoles ont décidé de brûler près de 5000 livres, dont des bandes dessinées de Tintin, Astérix et Lucky Luke. Les cendres de certains de ces livres ont été enterrées dans l’espoir qu’elles fassent pousser « un pays inclusif ».

Radio-Canada souhaite demander à ses employés quelle est leur orientation sexuelle et quel Dieu ils prient, histoire de savoir s’ils méritent ou non une promotion.

Des cadres supérieurs d’institutions culturelles importantes se montrent sympathiques à l’endroit de militants d’extrême gauche qui prônent la censure.

J. K. Rowling, l’une des personnes qui ont le plus donné le goût aux jeunes de lire, est persona non grata et conspuée par de nombreux artistes, car elle a osé dire que seules les femmes sont menstruées.

Lutter contre le voile islamiste est considéré comme antiféministe.

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT

Bref, ça va bien, les amis !

Nous sommes en train de laisser un monde magnifique à nos enfants !

Un monde où la vérité est un mensonge et le mensonge une vérité, où l’expertise des spécialistes est remise en question par des ignares qui savent à peine écrire, où les gardiens de la culture s’agenouillent devant des petits curés, où l’Occident s’écrase devant des tyrans, où les antiracistes jugent les gens selon leur race et où des oppresseurs, des agresseurs et des fiers-à-bras sont perçus comme étant des défenseurs de la liberté.

Ça va bien aller ?

Mais oui, voyons !!!!