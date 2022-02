Étudiant(e)s-athlètes récompensé(e)s

Photos courtoisie

Grâce au 5e Défi 808 Bonneville présenté en septembre 2021, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a pu procéder récemment à l’octroi de 216 500 $ en bourses à 75 étudiant(e)s-athlètes émérites de la part de 27 parrains ou partenaires de l’événement. De ce groupe, j’ai retenu une dizaine d’athlètes sur le territoire desservi par Le Journal de Québec. Il s’agit de : Benjamin Gagné (natation) de Saguenay ; Marie-Laurence Forest (plongeon) de Lévis (Saint-Nicolas) ; Éli Bouchard (snowboard) de Lac-Beauport ; Marianne Théberge (vélo de montagne) de Lévis (Saint-Rédempteur) ; Justin Bergeron (patinage de vitesse CP) d’Alma ; Frédérique Pérusse (biathlon) et Philippe Boucher (ski de fond) tous deux de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) ; Frédéric Boucher (ski acrobatique bosses) de Québec (Cap-Rouge) ; Mathis Beaulieu (triathlon) de Québec (Beauport) et Rémi Asselin (ski acrobatique slopestyle) de Lévis (Pintendre).

Bravo Vincent

Vincent Bernier (photo), qui en 2007 a fondé sa propre compagnie (Groupe Bemesa Inc.) offrant des services d’accompagnement et d’encadrement aux entreprises émergentes et innovantes, occupera dès le 1er mars le poste de président du conseil d’administration de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). Vincent a œuvré pour plusieurs grandes sociétés et organisations, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les Nordiques de Québec, la Société du Centre des congrès de Québec. Depuis 2019, il est président de la Chambre Économique Canada–Europe (Québec) après en avoir été vice-président et administrateur durant trois ans. Il a été entre autres responsable de plusieurs missions économiques France/Québec et président du Gala d’excellence en Affaires à six reprises.

En souvenir

Le 26 février 1990. Les ministres des Affaires étrangères tchèque et soviétique signaient un accord à Moscou entérinant de départ des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie avait représenté une exception dans le bloc de l’Est puisqu’aucun soldat soviétique n’était resté stationné dans le pays après la victoire. Une situation qui avait radicalement changé en août 1968, après l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie.

Anniversaires

Jean Laflamme (photo), président et chef de la direction de président et chef de la direction de Meubles South Shore, 62 ans... Marc Lesage, propriétaire de EML Abris et Pelouse, 52 ans... Marc Fortier, ex-joueur de la LNH (1987-93 : Nordiques, Kings), avec les Nordiques de 1987 à 1992), dépisteur chez les Remparts de Québec, 56 ans... Hélène Segara, chanteuse française, 51 ans... Michael Bolton, chanteur américain, 69 ans.

Disparus

Le 26 février 2021 : Irving Grundman (photo de gauche) 92 ans, ancien directeur général du Canadien de Montréal (1978-1983)... 2016 : Michel Auger (photo de route), 69 ans, président fondateur des Autobus Auger (Groupe Auger) et homme de cœur... 2019 : Andy Anderson, 68 ans, ex-batteur de The Cure et d’Iggy Pop... 2018 : Jean-Yves Hamel, 87 ans, ex-organiste des Remparts de Québec et des Nordiques de Québec (1970-1983) au Colisée de Québec... 2018 : Marthe Vaillancourt, 86 ans, fondatrice et directrice du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Chicoutimi... 2016 : Andy Bathgate, 83 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (17 saisons) et membre du Temple de la renommée du hockey.... 2016 : Don Getty, 82 ans, homme politique canadien, premier ministre de l’Alberta (1985-1992)... 2014 : Georges Hamel, 66 ans, chanteur québécois de country... 2013 : Léandre Cloutier, 99 ans, un passionné de chevaux à l’Hippodrome de Québec durant 66 ans... 1971 : Fernandel, 67 ans, acteur, humoriste, chanteur français... 1864 : Louis Hippolyte Lafontaine, 56 ans, homme politique.