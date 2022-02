BOUCHARD, Léonard



À l'hôpital St-Sacrement, le 13 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Léonard Bouchard, époux de feu madame Thérèse Gagné et fils de feu monsieur Alfred Bouchard et de feu madame Irène Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil sa fille Josée (Tommy Boivin) et son petit-fils Cédric Boivin. Il était le frère de : Raymond (Pauline Jean), Rita (feu Léger), feu Clémence (feu Gérard Dufour), Murielle (André Dumont), Laurette (feu Maurice Cadran) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à DIAVIE, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Qc), G1W 2L4, (418) 656-6241.