BOURGAULT, Gaétan



Au CHSLD de St-Flavien, le 13 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaétan Bourgault, époux de madame Ghislaine Latulippe. Il était le fils de feu Eddy Bourgault et feu Marie-Rose Fontaine. Il demeurait à Val-Alain. Il laisse dans le deuil ses enfants : Suzie (Martin Boilard), feu François, Simon (Nathalie Maindonald); ses petits-enfants : Bianka et Nicolas, Aryanne et Sarah Eve, Frédéricke, Jérémy, Sabrina, Jonathan, William, Eve Mia et Alexis et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Rose, Frank et Jade; ses frères et sœurs: feu Claudette (feu Frank William), feu Jean-Claude (Aline Bergeron), Gabriel, Jean-Marc (Monique Trudel), feu Diane (Pierre Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Latulipppe : feu Fernande (feu Gaston Bélanger), feu Thérèse (Richard Breton), feu Jeanne d'Arc (Claude Arbour), Denise (feu Gaston Côté), Léandre, Armand (Patricia Donohue), Fernand (Marthe Beaudoin); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Villa Laurence et du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués.