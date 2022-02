Grandir comme acteurs

Ils ont de 17 à 19 ans, jonglent avec leur vie d’étudiant et celles de leurs personnages et aspirent à continuer à grandir sur les plateaux. Regard sur le parcours de quatre jeunes à peine sortis de l’adolescence qui peuvent se définir comme acteurs.

Sarah-Maxine Racicot

Photo courtoisie

L’année 2021 aura été une année charnière dans la vie de Sarah-Maxine. Découverte l’hiver dernier dans Je voudrais qu’on m’efface, on l’a vue depuis dans L’effet secondaire, Moi non plus, Alertes et L’Échappée. Elle est actuellement à l’affiche de la quotidienne Le pacte à Télé-Québec et ça ne fait que commencer.

À quel moment as-tu eu la piqûre pour le jeu ?

Sur le plateau de Je voudrais qu’on m’efface. C’était ma première expérience. J’avais fait quelques cours d’art dramatique au secondaire. Des gens voyaient mon potentiel plus que moi. J’ai passé l’audition et j’ai eu le rôle. Pendant le processus, je me suis rendu compte que j’aimais vraiment jouer. J’ai travaillé. Je n’avais aucun bagage. Il y avait un coach sur le plateau. Les rencontres avec le réalisateur (Eric Piccoli) m’ont mise en confiance.

Photo courtoisie, Télé-Québec

Quel rôle t’a le plus challengé ?

Mélissa (Je voudrais qu’on m’efface). Mais aussi Aïna dans Le pacte. C’est la première fois que je porte une série. C’était important pour moi d’incarner un personnage auquel les jeunes puissent s’identifier. Je voulais qu’on voie bien ses contrastes. L’apparence qu’elle se donne sur les réseaux sociaux, sa force qui est sa manière de se protéger alors qu’à l’intérieur, comme tout le monde, elle a ses imperfections, ses stress, ses insécurités.

On donne aux jeunes des rôles qui ont une grosse portée dramatique. Je pense à L’Échappée notamment. Est-ce parce que vous vivez des choses plus intenses ?

Emy est une écoterroriste et une féministe ultra radicale. Sans le côté rebelle, ce sont des sujets qui m’intéressent. Ce sont des enjeux que les jeunes ont pris en main. Nous sommes les leaders de demain. Cette facette plus dramatique met en valeur notre génération.

Comment vois-tu ton avenir dans ce milieu ?

Ce n’est pas un métier stable, mais mon plus gros souhait serait de continuer à jouer, d’avoir des contrats à un bon rythme. S’il y a un creux, j’irais perfectionner mon jeu ou étudier les métiers derrière la caméra.

Sam-Eloi Girard

Photo courtoisie, Geoffroy Mosry

Sam-Eloi a littéralement grandi sur les plateaux. À 9 ans, il était des Argonautes­­­, puis il est devenu Clovis, le personnage principal de Conseils de famille. Actuellement, on le retrouve dans L’Échappée, Le bonheur et La vie compliquée de Léa Olivier, dont la deuxième saison vient de débarquer sur Club illico.

À quel moment as-tu eu la piqûre pour le jeu ?

Jeune, je voyais vraiment ça comme un jeu. Mais à 13 ans, quand j’ai eu Conseils de famille, j’ai dû choisir entre le sport-études et le jeu. C’était du quatre jours par semaine pendant trois ans et demi. J’ai laissé tomber le hockey parce que je voyais que je pouvais faire de quoi comme acteur. C’est un métier que j’aime, qui me passionne.

Quel rôle t’a le plus challengé ?

J’aime m’imprégner, me mettre dans la peau des personnages. Manu (L’Échappée) a beaucoup de moi dans son attitude, sa façon de parler, son ouverture aux autres. J’aime rencontrer des personnages qui ne l’ont pas eu facile. Alors qu’Étienne (Le bonheur­­­) est à l’opposé de moi. Je joue zéro, je ne connaissais même pas les termes de gaming. Il est moins dans le parler alors j’essaie de le rendre comique dans son facial. Moi, je n’ai même pas le câble !

Photo courtoisie, Martin Lipman

Beaucoup de jeunes acteurs ont des rôles dramatiques très durs. À quoi tu associes ça ?

Je pense que les jeunes commencent tôt à expérimenter. Tout va vite. Je ne sais pas si c’est parce que j’ai passé mon adolescence sur les plateaux, mais j’ai l’impression que les jeunes vieillissent vite.

En quoi La vie compliquée de Léa Olivier reflète bien ce que vivent les jeunes ?

C’est la vie normale et ils peuvent faire le lien avec le secondaire. On y voit les problèmes du quotidien d’ados, leurs problèmes amoureux ou d’amitié.

Comment vois-tu ton avenir dans le milieu ?

J’ai la chance que ça aille bien. Je travaille fort. Je profite des oppor­tunités pour être nourri, acquérir toujours plus d’expérience. La réalisation m’intéresse aussi. Et l’écriture, mais avec quelqu’un d’autre, pour être bien accompagné, guidé.

Arnaud Vachon

Photo courtoisie, Jimmy Francœur

Sa première expérience de jeu, Arnaud l’a eue au cinéma dans Le club Vinland. Bien décidé à faire sa place, il vient de quitter sa Beauce pour s’installer à Montréal. Avant de le retrouver dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan, on peut le voir dans L’homme qui aimait trop et L’Échappée.

À quel moment as-tu eu la piqûre pour le jeu ?

Ma mère a vu passer un casting sauvage pour Le club Vinland. Je rêvais de faire du cinéma. Ça a été ma première expérience. Quand j’ai vu le film, comme il y avait pas mal de scènes émotives, j’ai vu que j’étais capable de jouer.

La pandémie a retardé la sortie du film. Ça a dû être décevant de ne pas pouvoir te faire connaître à ce moment ?

Je me suis inscrit à des cours pour m’améliorer. C’est certain qu’un film est une belle visibilité. Un an et demi plus tard, j’avais peur de tomber dans l’oubli. Il y a aussi que pendant ce temps-là j’ai changé, j’ai grandi, j’ai mué. Je n’avais plus le même casting.

Photo courtoisie, Danny Taillon

Tu joues en ce moment deux rôles de bum. Est‐ce un challenge ?

Ce sont deux personnages très différents. Dans L’homme qui aimait trop, Simon est dans la drogue. J’ai regardé des films comme Beautiful Boy ou la série Outer Banks pour m’inspirer. Théo, dans L’Échappée, je n’endosse aucune de ses répliques. Je l’interprète comme je le vois dans ma tête. En masse salaud. Je suis capable de jouer plusieurs sortes de personnages plus ou moins baveux.

Sens-tu qu’on fait confiance aux jeunes acteurs pour jouer des rôles qui ont une trame vraiment complexe émotivement ?

C’est vrai qu’on a à jouer plein de trucs qu’on n’a jamais vécus. Et c’est vrai qu’on nous fait confiance. Au début, c’est beaucoup de travail pour établir le personnage, mais après un moment, il devient automatique. Moi j’aime jouer le drame.

Comment vois-tu ton avenir­­­ dans le milieu ?

Être acteur, c’est vraiment ma passion. J’aimerais jouer partout, ici, en France, parce que j’aime mon français, mais aussi au Canada, à Hollywood. Je réfléchis à m’inscrire à l’École nationale ou au Conservatoire. Ce serait hyper enrichissant. Mais je ne pourrais pas prendre de contrats pendant mes études. Donc, j’hésite.

Léanne Désilets

Photo courtoisie, Émilie Hébert

Depuis deux ans, Léanne est une actrice qu’on voit de plus en plus. Elle est Doris dans Six degrés et Marilou dans La vie compliquée de Léa Olivier en plus de jouer dans Makinium, une série jeunesse de science-fiction. Elle nous a récemment bouleversés dans Les bracelets rouges.

À quel moment as-tu eu la piqûre pour le jeu ?

Très jeune, j’ai dit à mes parents que je voulais être comédienne et être dans une agence. Mais ma vraie piqûre c’est sur le film Jeune Juliette. C’était mon premier gros rôle et Anne Émond a été une mentore.

Est-ce qu’il y a eu des moments où tu as douté d’atteindre ton rêve ?

Pendant quelques années, j’ai fait beaucoup d’auditions et, même si je n’avais pas les rôles, on me faisait toujours des commentaires positifs. Ça demande beaucoup de persévérance. Je suis plutôt réservée et sensible. Ça me détruisait à chaque fois. Mes parents faisaient des allers-retours de Sainte-Adèle avec moi pour 15 minutes d’audition. Ils me disaient que tant que c’était ma passion, qu’ils m’appuieraient.

Photo courtoisie, Martin Lipman

Qu’apportes-tu de toi à tes personnages ?

Tant Doris que Marilou ont mon côté bubbly. Mais je ne suis pas intrusive ni rushée comme Doris. Marilou, elle, vit des émotions fortes. Elle vivait des frictions en amitié dans la saison 1. Dans la saison 2, c’est en amour qu’elle en a. Elle a une vie bien compliquée.

Que retiens-tu des Bracelets rouges ?

J’ai fait beaucoup de jeunesse et c’est la première fois que j’avais accès à ces émotions-là. Je ne pouvais pas me fier seulement à la scène, je devais me mettre à la place de Kim. Sa mort est brutale et inattendue. C’est bouleversant. C’est chargé. J’apprends encore beaucoup.

Comment vois-tu ton avenir dans le milieu ?

J’étudie au cégep en cinéma. J’aime découvrir tout ce qui se passe derrière la caméra. La réalisation, la direction photo. J’aime parler avec les machinos. Ça aide mon jeu aussi de savoir quel type de lentille est utilisé pour tel plan. Je me vois continuer à jouer et à en apprendre sur le cinéma.