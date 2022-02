Jeux vidéo: bientôt adaptés pour un écran près de chez vous

Tom Holland est, depuis la semaine dernière, à l’affiche de «Uncharted», long métrage adapté du jeu vidéo du même nom. Mais il ne s’agit pas du seul titre à connaître une nouvelle vie hors de son support d’origine. En voici d’autres...

Oubliez les échecs cinématographiques de «Prince of Persia», «Doom» et autres «Assassin's Creed». L’heure est au développement, en séries télévisées ou en films, d’adaptations musclées, rythmées et susceptibles de fédérer les «gamers», l’industrie du jeu vidéo pesant désormais plus de 180 milliards $US en raison de la pandémie.

«Halo»

Sans conteste l’une des adaptations les plus attendues de l’année, la série «Halo» déboule sur Paramount Plus – en abonnement supplémentaire via AppleTV au Canada – le 24 mars. La franchise multi milliardaire de Microsoft va reprendre les éléments clés du jeu de combat intergalactique. Pablo Schreiber incarne Master Chief, le héros du titre, et Natascha McElhone fait également partie de la distribution. Les producteurs, dont Steven Spielberg pour Amblin, ont tellement confiance dans le succès de ce «Halo» qu’une deuxième saison vient d’être commandée.

«The Last of Us»

Le jeu vidéo de Naughty Dog – le même développeur que «Uncharted» – a connu un succès planétaire, s’arrachant à plus de 1,3 million de copies dès sa première semaine de mise en vente en 2013. Le scénario, qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique, met le joueur dans la peau de Joel, un homme protégeant la jeune Ellie lors d’un parcours à travers le pays. Dès la sortie du jeu, les studios ont pensé le porter au grand écran, Sam Raimi ayant été approché pour le projet... qui n’a finalement pas vu le jour, et ce, à deux reprises, en plus d’un court-métrage d’animation dont l’idée ne s’est jamais concrétisée. Finalement, c’est avec HBO que l’adaptation se fait et «The Last of Us», la série, est actuellement en tournage à Calgary. Avec ses plus de 10 millions $CAN par épisode – et un budget global pouvant dépasser 200 millions $CAN par an –, la série prendra les ondes en 2023 avec Pedro Pascal en Joel, Bella Ramsey en Ellie et Merle Dandridge en Marlene.

«Arcane: League of Legends»

Jeu d’arène de bataille en ligne multi joueur sorti en 2009, «League of Legends» a fait son apparition sous forme de série d’animation via Netflix en novembre dernier. L’une des séries les plus populaires de la plateforme de diffusion numérique, «Arcane» se concentre sur les sœurs Vi (voix de Hailee Steinfeld) et Jinx (voix d’Ella Purnell), séparées pendant des années, et qui évoluent dans deux villes, la riche Piltover et la pauvre Zaun. La première saison de neuf épisodes sera suivie d’une deuxième, actuellement en production, mais dont on ignore pour l’instant la date de diffusion.

«Ghost of Tsushima»

En 1274, les samouraïs défendent l’empire japonais jusqu’à ce que les envahisseurs mongols envahissent l’île de Tsushima, sonnant le glas de ces guerriers légendaires. Le joueur incarne le dernier samouraï et doit permettre au Japon de recouvrer sa liberté, tout en développant des tactiques de combat moins honorables. En mars dernier, on a appris que nul autre que Chad Stahelski, le cinéaste de «John Wick» serait chargé de la réalisation du long métrage tiré du jeu. Un an plus tard, la production de «Ghost of Tsushima» se poursuit, sans qu’on ait d’autres détails.

«Metal Gear Solid»

Hideo Kojima, le créateur de la série de jeux iconiques avait annoncé une adaptation cinématographique en... 2006. Seize ans plus tard, il semble que ce soit effectivement le cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu est un techno thriller dans lequel le «gamer» manœuvre Solid Snake, membre des forces spéciales, chargé de mettre la main sur une super arme, le «metal gear» du titre. Oscar Isaac va incarner le héros, c’est l’acteur et grand amateur du jeu qui a confirmé la nouvelle. La réalisation est assurée par Jordan Vogt-Roberts («Kong: Skull Island») et le scénario est l’œuvre de Derek Connolly, que l’on connaît pour son travail dans «Monde jurassique».

«Twisted Metal»

Derrière ce titre qui signifie littéralement «métal tordu» se cache une franchise de jeux de combats motorisés dont le premier est sorti en 1995. Ce sont les scénaristes de «Deadpool» et «Zombieland», Rhett Reese et Paul Wernick, qui vont écrire l’histoire de cette future série télévisée en prises de vues réelles. Sachez également que Will Arnett est producteur exécutif, mais que pour l’instant, on ne sait pas s’il aura un rôle.

Le carnet de liens

«Halo: Combat Evolved Anniversary»: https://www.xbox.com/en-US/games/store/halo-combat-evolved-anniversary/9NWQMVSB63N4 pour Xbox

«Halo: Combat Evolved Anniversary»: https://store.steampowered.com/app/1064221/Halo_Combat_Evolved_Anniversary/ pour Windows

«The Last of Us»: https://www.playstation.com/en-ca/games/the-last-of-us-part-ii/ pour PlayStation

«League of Legends»: https://www.leagueoflegends.com/ pour Windows et macOS

«Ghost of Tsushima»: https://www.suckerpunch.com/category/ghost-of-tsushima/ pour PlayStation

«Metal Gear Solid V: The Phantom Pain»: https://www.konami.com/mg/mgs5/ pour Windows, PlayStation et Xbox

«Twisted Metal»: https://store.playstation.com/en-us/product/UP9000-CUSA02036_00-SCUS971010000001 pour PlayStation