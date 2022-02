La Russie est-elle ébranlée par les sanctions économiques?

Certains membres de la haute direction de la Russie commencent à démontrer des signes de faiblesse face à la pression des pays occidentaux selon un professeur en sciences politiques.

«De façon indirecte, ces mesures peuvent avoir ses effets. À titre d’exemple, celui qui est à la tête de l’équivalent du grand patronat, hier, dans un échange télévisé avec Poutine démontrait sa grande nervosité dans les questions et commentaires à l’endroit de Poutine, mais lui faisait quand même savoir que les inquiétudes étaient très grandes en ce qui concerne les mesures de rétorsion économique qui sont faites et qui s’additionnent de jour en jour», dit le spécialiste Michel Roche.

En plus de ces mesures économiques qui s’ajoutent, le conflit pourrait s’éterniser.

Selon lui, plus les jours passent sans départager de vainqueur, plus les Russes pourraient se retourner contre leur propre président.

«Il y a des millions d’Ukrainiens en Russie, il y a beaucoup de mariages mixtes et donc même si on contrôle les nouvelles à la télévision d’état. On ne contrôle pas les courriels ni les appels téléphoniques. Si la Russie n’obtient pas de victoire rapide, si le conflit a tendance à s’éterniser, la population russe sera de plus en plus informée de ce que leur propre armée est en train de faire et là ça devient de plus en plus dangereux pour Poutine», dit-il.

