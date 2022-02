Le Canada serait en guerre si l'Ukraine était membre de l'OTAN

Trois jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, la communauté internationale est ébranlée, mais toujours aucun soldat étranger n’a encore été envoyé en renfort.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Jour 3 de la guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Après une longue incertitude, les pays européens s’engagent à livrer des armes à l’Ukraine

• À lire aussi: La Russie annonce «élargir l’offensive» sur l’Ukraine

Pour Charles-Philippe David, professeur au département de science politique de l’UQAM, il est important de peser les pours et les contres pour un pays d’envoyer des militaires en Ukraine. «Il est bien évident qu’il faut mesurer les conséquences de nos gestes», a-t-il expliqué samedi matin sur les ondes de LCN.

«La présence de soldats étrangers en sol ukrainien serait de nature à provoquer une escalade très sérieuse dans le conflit», a précisé M. David.

Bien évidemment, la situation serait différente si l’Ukraine avait été membre de l’OTAN. «Si elle l’avait été, on aurait été en guerre», a-t-il dit.

Par contre, Charles-Philippe David n’exclut pas que la population mondiale puisse être poussée à demander plus d’implication de la part de leur gouvernement «Si ça devenait un bain de sang généralisé avec beaucoup d’images fortes de civils qui périssent en très grand nombre».

Selon lui, des images plus fortes que celle de l’exode ukrainien pourraient mener à des conséquences plus graves des sanctions sévères, des réprobations diplomatiques et des discours politiques très durs.