Les Cavaliers: un premier grand rôle à la télé pour Rosalie Pépin

Davantage familière avec les plateaux de cinéma, Rosalie Pépin n’allait pas laisser passer sa chance de défendre un premier grand rôle à la télé, à dos de cheval de surcroît.

Afin d’être « celle qui ressort du lot », l’adolescente s’est investie corps et âme, travaillant sans relâche les scènes de la série jeunesse Les Cavaliers avant de se pointer aux auditions avec une seule idée en tête : se voir attribuer le personnage de la compétitive Charlie.

« C’est le rôle que j’ai le plus voulu, confie Rosalie Pépin. C’était mon rêve de faire une série avec des chevaux. J’ai rêvé à ça toute ma vie et quand j’ai lu le synopsis, je me suis dit que c’était pour moi, que je n’avais pas le choix d’avoir ce rôle. Il fallait que je fasse tout pour l’avoir. »

Elle peut fièrement dire « mission accomplie », car elle est la vedette principale de cette production équestre signée Stéphanie Lapointe, une comédie dramatique qui pourra être visionnée intégralement sur TV5Unis.ca dès le 1er mars et qui intégrera la grille d’Unis TV les vendredis à 17 h 30 à compter du 11 mars.

Dans Les Cavaliers, Charlie vit son premier amour, doit composer avec diverses amitiés et souhaite remonter en selle après un grave accident, mais son cheval est tenu à l’écart de la compétition.

« C’est une jeune cavalière vraiment très fonceuse ; quand elle a un but en tête, rien ne va l’empêcher de l’atteindre, précise son interprète. Des fois, ça peut causer des problèmes parce qu’elle oublie le reste, mais c’est une fille très intelligente, persévérante [...]. Dans la série, on va voir toutes les facettes de Charlie... »

Les défis du tournage

Évidemment, Rosalie Pépin devait absolument développer une belle chimie avec Orion, son cheval, pour les besoins du tournage. Le travail n’a toutefois pas été aussi facile que l’adolescente se l’était imaginé.

« C’était un grand rêve [de pouvoir jouer avec des animaux], mais une fois arrivée sur place, c’était plus dur que je pensais. C’est vraiment compliqué quand l’animal ne fait pas ce que tu veux qu’il fasse au moment où tu veux qu’il le fasse. Il y avait plusieurs scènes où c’était difficile, mais c’était vraiment une belle expérience. »