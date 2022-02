L’invasion de l’Ukraine inquiète vivement les Québécois

La guerre en Ukraine cause beaucoup d’inquiétude et d’anxiété à travers le monde, notamment au Québec.

Après deux ans d’une pandémie anxiogène, les gens craignent maintenant une troisième guerre mondiale.

«Ce que je constate, c’est que les gens sont de plus en plus anxieux et doivent se trouver des moyens pour s’en sortir. On le voit dans les commentaires des gens, la peur est très présente», a expliqué le psychologue Paul Langevin, en entrevue à LCN.

La population a peur de ce que Poutine pourrait faire. Certains se demandent si le président russe se contentera de l’Ukraine ou s’il décidera d’envahir d’autres pays.

TVA Nouvelles a pris le pouls des citoyens samedi. Voici quelques réactions recueillies par notre journaliste.

«C’est horrible. J’ai de la famille là-bas et c’est vraiment difficile pour eux [...]. On n’est pas capables de les contacter [...]. Je me sens mal, parce que je ne peux rien faire.»

«J’ai 82 ans et ça me fait peur. J’ai connu la guerre de 1939, j’avais 7 ans. Les avions passaient, on fermait toutes les lumières et on allait se cacher dans la cave.»

«Je trouve ça assez horrible [...]. Je ne pense pas qu’on peut laisser ça aller.»

