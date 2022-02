L’usure anormale des dents chez nos animaux

Février, c’est le mois de la santé buccodentaire chez les animaux de compagnie. Voici la partie II de cette chronique sur quelques problèmes dentaires communs chez nos animaux. Connaissez-vous l’attrition dentaire ? C’est un des problèmes dentaires des chiens que vous serez peut-être à même d’observer dans la bouche de votre animal.

L’attrition dentaire se caractérise par un raccourcissement des dents et l’aplatissement de la surface de la couronne dentaire qui se produit par usure. Dans certains cas sévères, les dents sont carrément « rongées » ! Comment cela survient-il ? L’attrition est souvent constatée chez les chiens qui mâchouillent de façon excessive ou qui font du mordillage intense.

Certains problèmes médicaux peuvent être à l’origine de l’attrition dentaire. Les allergies, qu’elles soient d’origine alimentaire ou environnementale, ainsi que la présence de puces ou d’autres parasites externes, sont des sources de démangeaisons intenses chez les animaux. Ainsi ces problèmes peuvent provoquer de l’attrition dentaire, particulièrement sur les incisives (les dents à l’avant de la gueule) puisque les chiens se mordillent alors intensément la peau. Comment est-ce possible ? C’est l’action répétée des dents sur le pelage qui finira par user les dents. De même, les chiens qui souffrent d’anxiété de séparation et qui mordent intensivement de façon répétée dans les barreaux de leur cage peuvent aussi avoir de l’attrition sévère aux canines. On peut aussi le remarquer quand un animal a une malocclusion et que ses dents frottent anormalement les unes contre les autres.

Photo courtoisie, Dr D’Astous, Centre vétérinaire Daubigny à Québec

Des jouets à éviter

Par ailleurs, certains jouets sont aussi impliqués dans l’usure prématurée des dents. La très célèbre balle de tennis en est un exemple parfait ! Sa surface, tel du papier sablé, use particulièrement bien les dents des chiens qui en sont amateurs. Il vaudrait sans doute mieux privilégier les balles en caoutchouc, dans ce contexte.

De même, les jouets très durs sont aussi en cause : roches, os, etc. La Dre Josée Marcoux, vétérinaire clinicienne en dentisterie auprès des Services e-Vet mobiles, recommande d’emblée de n’offrir aux chiens que des objets à mâchouiller que l’on peut plier avec nos mains et qui sont suffisamment mous pour que notre ongle puisse s’y enfoncer un peu. « Autrement, ils sont trop durs et peuvent facilement provoquer de l’usure des dents et même des fractures dentaires. » À vous d’y voir !

Qu’arrive-t-il si on ne prévient pas l’attrition dentaire ? Si l’usure se fait lentement dans le temps, la surface dentaire devient plane et la pulpe dentaire recule. On peut aussi voir au centre, la nouvelle dentine, de couleur brunâtre, qui se dépose pour « colmater » le tout et protéger la dent. Cependant, si l’usure de la dent est rapide, cette réparation n’est pas possible et la pulpe dentaire, le centre vital, est exposée. L’infection de la dent est imminente, sans compter la douleur occasionnée. Dans certains cas, l’inflammation de la pulpe (pulpite) causera douleur, décoloration de la dent et même sa dévitalisation.

Que faire en cas d’attrition dentaire ? Bien sûr, éviter le plus possible les jouets en cause et ne pas négliger les animaux qui souffrent de démangeaisons ou d’anxiété de séparation. Cependant, dans tous les cas, l’avis d’un vétérinaire en dentisterie serait judicieux, car il existe des moyens de résoudre ces problèmes : utilisation de scellant dentaire, extraction, traitement de canal, pose de couronne, etc.