Macron demande au président bélarusse «le retrait des troupes russes de son sol»

Le président français, Emmanuel Macron, a réclamé samedi soir à son homologue bélarusse, Alexandre Loukachenko, que celui-ci «exige au plus vite le retrait des troupes russes de son sol», engagées dans l’invasion de l’Ukraine, a rapporté la présidence française.

«Le Président de la République a tenu à dénoncer la gravité d’une décision qui consisterait à autoriser la Russie à déployer des armements nucléaires sur le sol biélorusse. Le Président de la République a demandé au Président de la Biélorussie d’exiger au plus vite le retrait des troupes russes de son sol, lesquelles mènent à une guerre unilatérale et injuste, et a souligné la nécessité de coopérer avec la communauté internationale pour conduire les opérations humanitaires au secours du peuple ukrainien», écrit l’Élysée dans un communiqué.

«Le Président de la République», ajoute le communiqué, «a souligné combien la fraternité entre les peuples biélorusse et ukrainien devrait conduire la Biélorussie (le Bélarus, NDLR) à refuser d’être le vassal et le complice de fait de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine.»

Cet échange téléphonique est «tout à fait exceptionnel», selon la présidence, car les relations entre Paris et Minsk sont «entre parenthèses» depuis les élections d’août 2020 qui ont permis à Alexandre Loukachenko de garder les rênes du Bélarus, malgré des semaines de protestations populaires.

Ce dernier a autorisé la présence sur son territoire de troupes russes quelques semaines avant qu’elles n’envahissent l’Ukraine: quelque 30 000 militaires de Moscou, qui officiellement participaient à des exercices, se sont ainsi installés à 200 kilomètres de la capitale ukrainienne, Kiev.

Par cet appel, Emmanuel Macron a mis le président Loukachenko «sous pression en lui rappelant ce que la Biélorussie avait en commun avec l’Ukraine et avec l’Europe», selon l’Élysée.

Les Bélarusses «méritent mieux» que de devenir les «vassaux» de la Russie, avait lancé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l’issue d’une rencontre avec la cheffe de l’opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, à Paris.

