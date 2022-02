Révélations au fil du rail

Conteur habile, fin observateur de la psyché humaine, magicien des mots, Philippe Besson raconte la dernière nuit des passagers d’un train qui va dérailler au petit matin dans son nouveau roman, Paris-Briançon. Ce roman de la fatalité décrit comment les passagers nouent des liens entre eux, bercés par le roulement des wagons. N’ayant rien à perdre, ils se confient, au fil des kilomètres, sans savoir ce que le destin leur réserve. Dès le début, on sait que les uns mourront et que les autres survivront. Le suspense s’installe, redoutable et déstabilisant.

Lorsqu’ils montent à bord de l’Intercités no 5789, un des rares trains de nuit encore en activité, rien ne relie les passagers qui se rendent dans les Hautes-Alpes. Pour certains, c’est le temps des vacances. Pour d’autres, des obligations familiales.

Au fil des conversations et à la faveur de la nuit, une certaine forme d’intimité s’installe. Les gens font connaissance, discutent. Le ton est à la confidence, parfois aux aveux. Ils laissent tomber les masques et révèlent leur solitude, leurs maux, leurs désirs, leurs appréhensions.

Philippe Besson est passé maître dans l’art d’installer une ambiance, et celle-ci en est une de huis clos, où chacun avance d’heure en heure, sans le savoir, vers sa destinée. Un roman d’une grande force.

Les trains de nuit

« J’ai lu un article dans un journal disant qu’on allait rouvrir des lignes de trains de nuit, en France », explique-t-il, en racontant la genèse du roman. « Vous savez, en France, il y a 40 ans de ça, il y avait beaucoup de lignes de trains de nuit et elles ont toutes fermé, les unes derrière les autres, parce qu’on a eu le TGV. Le désir de vitesse a remplacé tout le reste et les lignes de trains de nuit sont devenues obsolètes. »

Cet article de presse l’avait réjoui.

« Je me suis dit que c’est formidable comme décor, un train de nuit. C’est une façon de dire qu’une conversation est possible. Une rencontre est possible. On y passe 10-12 heures avec des inconnus et il faut bien occuper le temps. »

Il pouvait ainsi faire l’éloge de la lenteur, à travers un roman choral.

« Les gens ont le temps. Et c’est pas du temps qu’ils vont perdre, c’est du temps qu’ils vont gagner pour rencontrer des gens. Et ce qui est formidable dans les trains, c’est que c’est simplement le hasard qui rassemble les gens. Rien d’autre. »

Le suspense

Très vite, il a su qu’il voulait écrire un roman à suspense.

« Je voulais faire peser une menace sur eux, d’emblée, parce que c’était une façon de conférer une intensité existentielle à tout ça. Regardez-les, ces gens : je vous les présente un à un. Mais faites bien attention. Intéressez-vous à eux parce que, parmi eux, certains seront morts. Et c’est une façon aussi de dire qu’il faut mesurer le prix de la vie. »

Les personnages imaginés pour le roman, qui sont tous d’horizons différents, l’ont profondément touché, au fil de l’écriture. « Je me suis laissé embarquer avec eux. J’avais l’impression d’être avec eux dans le train et de les regarder. »

L’intensité est au premier plan, dans les conversations, dans le suspense qui s’installe, dans les rencontres. Une intensité qui fait écho au fait que ces personnages vivent leurs dernières heures de vie.

« Je voulais qu’il y ait une sorte de tension, à la fois inquiétante parce qu’on sait que la mort rôde, mais qu’il y ait en même temps une sorte de tension sentimentale positive. » Les personnages s’abandonnent, se confient à des inconnus, se livrent totalement.

« La méfiance devient assez rapidement de la confiance, la confiance devient de la confidence, la confidence devient de la confession. Ce mécanisme, je le trouve très émouvant. »

Le Français Philippe Besson a publié plusieurs best-sellers depuis 2001.

On lui doit Dîner à Montréal, Le dernier enfant, Un certain Paul Darrigrand.

Il a également écrit le scénario de Mourir d’aimer (2009), interprété par Muriel Robin, de La mauvaise rencontre (2010) avec Jeanne Moreau et de Nos retrouvailles (2012) avec Fanny Ardant.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Bientôt, le train s’élancera, pour un voyage de plus de onze heures. Il va traverser la nuit française. Pour le moment, les passagers montent à bord, joyeux, épuisés, préoccupés ou rien de tout cela. Parmi eux, certains seront morts au lever du jour. »