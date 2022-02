S'armer contre la Russie... mais aussi la Chine

Nous devons désormais nous armer contre la Russie de manière plus active et plus intelligente.

Nous devons aussi nous armer contre la Chine, puisque la Chine et la Russie forment le noyau dur de l’axe des ennemis des démocraties. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont neutralisé la démocratie chez eux. Ils poursuivent leur œuvre à l’extérieur de leur pays. Xi en écrasant le mouvement démocratique à Hong Kong et en menaçant de reprendre Taïwan. Poutine en envahissant l’Ukraine pour y installer un régime à sa botte et en cherchant à reconquérir les pays d’Europe de l’Est qui échappent à son influence.

Qui soutient Poutine dans les démocraties ?

Quelques dirigeants soutiennent l’œuvre de destruction des dictateurs. En premier lieu Donald Trump, qui a louangé Poutine à l’occasion de son envahissement de l’Ukraine. On ne peut que frissonner à l’idée d’un Trump qui dans deux ans serait réélu président et qui aurait à défendre un petit pays de l’OTAN contre une invasion de son grand ami Poutine. C’est peut-être même l’occasion que Poutine attend patiemment. Mais une telle attaque pourrait aussi survenir plus tôt.

Poutine pourrait-il bientôt attaquer un autre pays ?

Il est remarquable que la Maison-Blanche ait prévu les manœuvres de Poutine à l’égard de l’Ukraine, tant pour désamorcer la propagande russe que pour annoncer les tactiques militaires qu’il utiliserait. Est-ce le fruit d’analyses politiques très bien menées ou le résultat d’un système d’espionnage particulièrement performant ? Impossible pour le moment de le savoir. Mais si la lecture de la Maison-Blanche continue à être très fiable, alors il faut considérer que Poutine pourrait être tenté d’attaquer bientôt un pays d’Europe de l’Est membre de l’OTAN. D’où les avertissements très clairs de Joe Biden qu’une attaque contre des pays membres de l’OTAN serait considérée comme une attaque contre tous les autres pays membres. Une telle guerre conduirait à un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Mais Poutine semble prêt à parier que les États-Unis reculeraient au dernier instant.

Que pense le gouvernement chinois ?

Le gouvernement chinois semble agacé par les actions militaires de son grand allié russe. La Russie de Poutine est clairement expansionniste. La Chine de Xi est aussi une puissance expansionniste, en particulier en Mer de Chine, mais elle cherche à montrer un visage rassurant. Son association avec la Russie ternit cette image sécurisante qu’elle tente de projeter. Bien plus, l’agression de la Russie contre l’Ukraine a provoqué un resserrement des alliances entre les États-Unis et leurs alliés. Ce resserrement des alliances complique l’expansion des réseaux de commerce chinois à travers les nouvelles routes de la soie.

Les démocraties sont-elles cohérentes avec elles-mêmes ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue un moment charnière dans l’histoire des démocraties. Nous devons mieux réfléchir aux moyens de défendre les démocraties. Par exemple, pourquoi dans leurs échanges les pays démocratiques permettent-ils aux dictatures de bénéficier pratiquement d’autant d’avantages que ceux qu’ils s’accordent entre eux ? Pourquoi maintenir des relations aussi cordiales avec de multiples dictatures ? Ce sont là des incohérences qui favorisent le maintien des dictatures.

Que veulent Xi et Poutine ?

Xi et Poutine ne visent pas que la chute de la démocratie à Taïwan ou en Ukraine. Ces dictateurs viennent de nous rappeler brutalement que les démocraties, par leur seule existence, constituent un affront aux dictatures. D’où leur ambition de les faire disparaître de la surface du globe.