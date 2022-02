[SONDAGE] Les restrictions de Legault et des autres premiers ministres provinciaux auraient provoqué les convois

Un Québécois sur deux juge que les convois ont été le résultat de mesures déraisonnable du gouvernement Legault et de l’administration des autres provinces.

C’est ce que révèle un sondage Ipsos commandé par Global News et rendu public vendredi. Un échantillon de 1001 Canadiens âgés de 18 ans et plus, pondéré de manière à refléter de la population canadienne, a été interrogé.

Les Québécois sont ceux au pays qui adhèrent le plus à cette idée que les mesures provinciales sévères ont généré ce mouvement de protestation. À l’inverse, les Albertains (25 %), la Saskatchewan et le Manitoba (29 %) et les résidents des provinces de l’Atlantique (33 %) adhèrent beaucoup moins à cette idée.

Au lendemain d’un siège qui a duré plus de 20 jours au centre-ville d’Ottawa, plus de la moitié (54 %) des Canadiens jugent que les protestations ont au moins partiellement contribué à l’assouplissement des différentes mesures. Toutefois, le même pourcentage soutient que ce que les manifestants ont fait est mal et n’ont aucune sympathie pour eux.

Plusieurs médias ont énoncé un parallèle entre les différents convois et les événements du Capitole du 6 janvier 2021. La ministre Mélanie Joly avait d’ailleurs émis très clairement émis le souhait de ne pas vouloir un «6 janvier canadien». «On est conscients de ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 aux États-Unis. Ce n’est pas vrai qu’on va voir ça ici.»

Les Canadiens sont en majorité en accord avec cette comparaison. Plus de 60 % (29 % fortement/32 % plutôt) sont d’accord que les camionneurs sont pour la plupart des militants antigouvernementaux marginaux utilisant les restrictions pandémiques comme excuse pour semer la pagaille et le désordre au Canada, comme l'ont fait les manifestants du 6 janvier aux États-Unis. À l'inverse, quatre sur dix (39 %) sont en désaccord (20 % fortement/19 % plutôt) avec cette prémisse, passant à 56 % chez les électeurs conservateurs.

