Une histoire qui résonne toujours

Créée en 1988 et produite 150 fois dans 20 pays, Les muses orphelines renaît sur les planches du théâtre La Bordée. La pièce de Michel Marc Bouchard fonctionne toujours en raison de son universalité.

La famille, ses complexités et l’abandon sont des thématiques universelles et qui, jumelées à l’efficacité, la justesse et la véracité des mots de Michel Marc Bouchard, peuvent toucher un maximum de personnes, et partout sur la planète.

Présentée à l’automne 2006, Les muses orphelines est de retour à La Bordée et à l’affiche jusqu’au 19 mars.

Ils sont quatre. Catherine, Isabelle, Luc et Martine. Trois sœurs et un frère. Ils ont été abandonnés, jeunes, par leur mère partie vivre avec Frederico, son amoureux, en Espagne. Ils se sont élevés seuls et sous les regards et les jugements des 700 habitants de la petite communauté de Saint-Ludger-de-Milot, au Lac-Saint-Jean.

Vingt ans plus tard, Isabelle, la plus jeune des filles, reçoit un appel téléphonique de cette mère qu’elle croyait morte. Ce qu’on lui avait fait croire pour la protéger. Elle décide de réunir toute la famille en prévision du retour de leur mère.

Défi intéressant, la metteuse en scène Amélie Bergeron a choisi de réunir sur scène des acteurs aux origines différentes, soit québécoise, colombienne et tunisienne. Une décision voulue de ne pas représenter avec fidélité la famille typique du Lac-Saint-Jean des années 60.

Belle distribution

Un choix un peu déstabilisant, dans les premières minutes, en raison des accents tunisien et colombien qui sont parfois difficiles à bien saisir. Il faut être attentif.

Capitaine dans les Forces armées, Martine (Ariel Charest) revient d’Allemagne, Luc (Pierre-Olivier Grondin), qui vit à Montréal, rêve d’écrire un livre. Catherine (Natalie Luz Fontalvo), une enseignante, demeure toujours à Saint-Ludger-de-Milot et elle s’occupe de sa jeune sœur Isabelle (Ines Sirine Azaiez).

Les quatre comédiens excellent. Ines Sirine Azaiez est incroyable dans la peau d’Isabelle, une jeune femme qui a peu d’éducation et qui note un nouveau mot, tous les jours, dans un petit cahier, afin de les apprendre. La jeune diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec a de multiples qualités de jeu sur sa palette.

Pierre-Luc Grondin déploie une belle folie et de la sensibilité à travers le personnage très théâtral de Luc. Ariel Charest amène de l’humour et du cynisme et Natalie Luz Fontalvo joue le rôle d’une mère, droite, qui tient le fort.

Les muses orphelines expose les conflits, les mensonges et les phrases blessantes et assassines d’une famille marquée par le départ d’une mère. Une famille unie et qui s’aime malgré tout.

Les muses orphelines a bien vieilli et c’est ce que l’on constate tout au long de la représentation.