Au-delà de l'or

Est-ce l’instructeur, la progression des filles, l’évolution du hockey en général, l’influence de la LNH ou un peu de tout ça, toujours est-il que le jeu de passes, le jeu de transition, le jeu de position de l’équipe canadienne féminine n’ont jamais été aussi avancés et synchros.

Et ce qui est encore plus beau c’est le sourire des joueuses à travers leur grille. Elles adorent leur sport et il y a un courant entre elles qui est perceptible dès qu’on les regarde évoluer ensemble. Cet article en est un d’encouragement à ne pas lâcher et à explorer au maximum toutes les techniques et tactiques.

Le hockey féminin a de la difficulté à attirer les spectateurs. Par conséquent, les médias, les commandites sont moins complices.

Toutefois, la superbe victoire à Pékin a été payante pour l’avenir. Plus que jamais, on a vu du hockey relevé et bien exécuté. L’attaque à cinq de l’équipe canadienne était phénoménale dans un jeu de passes précises, rapides et stratégiques complété par des tirs décochés avec adresse, ruse et raisonnement. C’était agréable à voir et j’ai eu l’impression que, Mesdames, vous avez franchi une étape nouvelle dans ce jeu qui peut toujours être amélioré, approfondi.

SEULES EN AVANT

Je serai franc. Je suis déçu de la performance des Russes, Suédoises et Finlandaises qui, contrairement à vous et aux Américaines, semblent avoir plafonné. Je m’attendais à mieux de leur part aux Olympiques, et elles retardent l’ensemble du hockey féminin. Les filles, vous êtes rendues ailleurs et vous serez très difficiles à rattraper.

Il est bien clair et évident que vos méthodes d’entraînement hors et sur glace ont changé et sont maintenant à la fine pointe.

Il y a un tour de force accompli qui fait en sorte qu’on ne regarde plus le hockey féminin en le comparant au hockey masculin.

Un être humain de 6’ 2’’, 215 livres n’est pas un autre être humain de 5’ 7’’ et 140 livres. Il y a un monde de différence et à plusieurs chapitres, dont la puissance, la portée, l’endurance et même la vision.

Mais, comme on le fait depuis longtemps au tennis ou au golf, on va respecter la différence et apprécier autrement.

LE BEAU PLAISIR

Depuis plusieurs années, j’enseigne le hockey chez les amateurs, les jeunes et moins jeunes, chez les hommes et chez les femmes. Chaque groupe a ses qualités et ses défauts, mais les séances auprès des filles sont différentes en attitude. Elles ne ressentent pas de pression sociale reliée à la LNH. Elles viennent pour avoir du fun, du pur plaisir, et, pour ce qui est de l’amélioration au jeu, elles en redemandent toujours. J’adore. L’une d’elles, Johanne Ayotte, est cheffe de train entre Candiac et la gare Lucien L’Allier. Dans la cinquantaine, elle a un coup de patin fluide, une belle vision du jeu, mais des mains peut-être un peu délicates. Quand elle saute sur la glace avant l’entraînement, elle le fait en chantant l’air du thème de la Soirée du hockey. Génial. Je m’arrange toujours pour embarquer en même temps qu’elle. Pour le fun.

De l’enclave

Oui, le maire de Kiev est l’ancien et formidable poids lourd de la boxe Vitali Klitschko . Un champion du monde comme son frère Wladimir. Les deux avaient promis à leur mère de ne jamais se battre l’un contre l’autre. Promesse tenue.

Photo AFP

Il y a 11 ans aujourd’hui que Guy Lafleur a donné ses derniers coups de patin avec les anciens Canadiens dans un match amical contre les anciens Nordiques.

a donné ses derniers coups de patin avec les anciens Canadiens dans un match amical contre les anciens Nordiques. Outre Montréal, les Rangers, les Sabres, les Coyotes et les Flames n’ont pas de capitaine.

Le premier but accordé par Jonathan Bernier à Lewiston en 2004 dans le Junior majeur fut marqué par son frère Marc-André qui, lui, jouait pour Halifax. Au Noël suivant, Marc-André a donné le puck à Jonathan.

à Lewiston en 2004 dans le Junior majeur fut marqué par son frère qui, lui, jouait pour Halifax. Au Noël suivant, Marc-André a donné le puck à Jonathan. Devon Toews de l’Avalanche domine le circuit à +42.

Max Domi va toujours dans le bain tourbillon (s’il y en a un) avant un match.

Photo Ben Pelosse

Quand il était jeune, Claude Giroux rêvait de porter l’uniforme des... Canadiens de Montréal. Il n’est pas trop tard.

rêvait de porter l’uniforme des... Canadiens de Montréal. Il n’est pas trop tard. Slogan du gouvernement pour motoneigistes : « Tu te sens vivant quand t’en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue ».

Il y a 26 ans aujourd’hui que les Kings de Los Angeles cédaient Wayne Gretzky aux Blues de St-Louis. Pour l’obtenir, St-Louis avait donné aux Kings Roman Vopat, Patrice Tardif, Craig Johnson, un choix de 5e tour en 1996 et un choix de premier tour en 1997. C’était cher payé puisque Gretzky n’aura joué que 18 matches avec les Blues.

Photo Agence QMI, Edmonton Sun

Treize des 32 instructeurs en chef de la NHL n’ont jamais disputé un match dans le circuit. Par ailleurs, André Tourigny (Phoenix) et Martin St-Louis (Montréal) sont les seuls Québécois.

(Phoenix) et (Montréal) sont les seuls Québécois. Superstition ? Alex Burrows en 14 ans de carrière dans la NHL n’a jamais utilisé de ruban gommé noir sur la lame de ses bâtons.