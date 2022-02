Comment régler mon problème sans bousiller ma famille?

Je vis présentement une situation qui me crée beaucoup d’angoisse. Je suis avec ma conjointe depuis dix ans. Nous avons eu des hauts et des bas, mais la majorité du temps, nous vivions en harmonie. Nous avons deux garçons de six et trois ans. Le deuxième fut d’ailleurs conçu pour redonner vie à notre amour, selon les dires de ma conjointe. Ça a fonctionné comme méthode, jusqu’à ce que je me rende compte, après sa naissance, que ça n’avait pas réglé le fond de mon problème qui est celui de ne plus ressentir de super attrait pour ma conjointe.

Je ne vous cacherai pas non plus que l’automne dernier, j’ai rencontré quelqu’un qui m’a redonné ce qu’on appelle le « oumph » dont j’avais besoin pour me sentir excité de nouveau sexuellement. Par la suite on s’est revus, elle et moi, jusqu’à ce qu’on nous impose le reconfinement en décembre.

J’ai trouvé difficile la vie de famille pendant la période où je n’ai pas pu voir mon nouvel amour. Mais le pire, c’est que depuis le retour à la vie normale, elle insiste pour que je rompe avec la mère de mes enfants, allant même jusqu’à menacer de couper définitivement le lien avec moi si je ne bouge pas.

Je ne sais plus quoi faire, ainsi acculé au pied du mur. Non pas que je ne l’aime pas, mais j’apprécie aussi la mère de mes enfants à qui je n’ai pas grand-chose à reprocher pour justifier la rupture. Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ? Comment répondre à sa demande sans tout briser autour de moi ?

Un homme très embêté

Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que lorsqu’on joue avec le feu, il y a de fortes chances de se brûler. Que vous alliez d’un côté comme de l’autre, vous allez briser une, ou des personnes. En conséquence, il vous reste donc à trouver le courage de faire un bon ménage dans votre tête et votre cœur pour faire le bon choix. Lequel ménage va nécessiter une sérieuse introspection que vous auriez tout intérêt à faire avec un(e) thérapeute, car il en va de la suite de votre vie et de celle de vos proches.