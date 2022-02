Découvrir le quotidien de l'homme fort Louis Cyr grâce à une visite virtuelle

Il est désormais possible de visiter virtuellement une des maisons habitées par Louis Cyr au cours de sa vie et de découvrir le quotidien de celui qui fut sacré l'homme le plus fort de tous les temps à la fin du XIXe siècle.

Né à Saint-Cyprien-de-Napierville en 1863, Louis Cyr s'est marié avec Mélina Comtois, originaire de Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière, où ils se sont établis et ont vécu ensemble jusqu'en 1912, année de son décès.

Quand, 100 ans plus tard, l'organisme Les Compagnons de Louis Cyr a acheté le 215, rue Sainte-Louise, en plein cœur du village, l’ancienne résidence du couple avait été transformée en duplex à l'apparence tout à fait ordinaire.

Photo AGENCE QMI, Geneviève Quessy

Il a fallu beaucoup de travail pour lui redonner son pittoresque aspect d'origine. Désormais transformé en musée, où l'on découvre le quotidien et les exploits de Louis Cyr, l'endroit peut être visité en se rendant sur place de mai à fin novembre, mais aussi en ligne, grâce à une visite virtuelle bilingue, disponible au coût de 5 $.

«On a travaillé à partir de photos d'époque, en se basant beaucoup sur le Fonds d'archives Louis-Cyr de l'Université du Québec à Montréal. Des experts nous ont aidés, ont enlevé les couches de tapisserie jusqu'à ce qu'on retrouve les murs d'origine. Ainsi, on est certains qu'on a retrouvé l'apparence de la maison telle qu'elle était lorsque Louis Cyr y vivait», raconte Benoit Gagné, directeur général de la Maison Louis-Cyr.

La visite permet de découvrir des aspects fascinants du quotidien de ce personnage plus grand que nature, dont plusieurs exploits n'ont pas été égalés à ce jour. Dans la cuisine de sa maison, où la table est remplie de victuailles évoquant ses repas gargantuesques, on découvre que l'homme fort pouvait manger 32 hamburgers d’un quart de livre chacun en un seul repas!

Courtoisie Les Compagnons de Louis Cyr

Plusieurs artefacts exposés dans les différentes pièces de la maison évoquent un confort peu fréquent à cette époque. «Grâce à ses performances dans les cirques américains, il gagnait 2000 $ par semaine. Il est ainsi devenu le premier millionnaire canadien-français en 1898. Il a alors fondé son propre cirque, le Cirque Cyr Barré, que l'on dit souvent être l'ancêtre du Cirque du Soleil», dit Benoit Gagné.

Des photos de ses exploits sont exposées un peu partout dans la maison. Tel le tir des chevaux, performance où Louis Cyr, les bras attachés, retenait deux chevaux qui tiraient en sens contraire, une performance qu'il a réalisée 500 fois. L'homme a également hissé au bout d'un seul bras un poids de 273 livres et quart, un record que personne n'a égalé encore aujourd'hui.

Photo AGENCE QMI, Geneviève Quessy

«À l'époque, les hommes forts étaient vénérés. C'est pourquoi, en 1889, la Société Saint-Jean-Baptiste a remercié Louis Cyr pour sa contribution à la cause des Canadiens français en lui remettant la ceinture Fortissimo, qu'il portait partout lors de ses performances. En réalité, il était tout un personnage, un homme de spectacle et un bon musicien. C'est important de faire vivre sa mémoire et cet aspect de notre histoire», dit Benoit Gagné.