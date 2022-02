Déploiement de l'armée en Europe de l'Est, des familles inquiètes

Le Canada a confirmé l'envoi, en Europe de l'Est, d'un contingent de 120 soldats de la base militaire de Valcartier qui partira d’ici la fin mars, une situation stressante pour les familles de militaires.

• À lire aussi: La compagnie aérienne russe Aeroflot annonce qu'elle suspend tous ses vols vers l’Europe

Le conjoint de Marissa Deslile était supposé revenir de mission ce mois-ci. Il doit finalement demeurer à l'extérieur en raison du conflit en Ukraine.

«J'ai hâte de le revoir parce que notre fils vieillit, mais moi aussi !», a expliqué la mère de l'enfant qui a fêté son premier anniversaire, sans son père, en janvier.

Le Canada va déployer jusqu’à 460 militaires supplémentaires en Europe pour appuyer l’OTAN dans les prochaines semaines. De plus, 25 millions $ en équipements militaires non létal seront envoyés à l’Ukraine.

«C'est un peu comme dans une course de formule un. Le pilote s'entraine longtemps pour faire la course, mais ses parents ou sa famille dans les estrades sont impuissants. C'est ça qui est difficile», a expliqué le psychologue Paul Langevin dimanche matin.

Même si aucun soldat n’est déployé en Ukraine pour l’instant, c’est une situation qui peut aussi être difficile pour certains militaires. Dimanche après-midi, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a réitéré que le Canada n’avait pas l’intention d’envoyer de soldats canadiens pour se battre là-bas.

L'ancien brigadier des Forces armées canadiennes Richard Giguère est conscient que la situation peut aussi être difficile pour les militaires.

«C'est toujours un dilemme. J’ai été sur le terrain et dans cette situation-là et ce n'est pas facile. Tu dois choisir entre ta famille et ton devoir pour lequel tu as signé en t'engageant dans l'armée», a-t-il expliqué.

«Nous sommes dans l'incertitude et c'est ce qui est difficile. Même si certains nous disent qu'on devait s'y attendre, non, on ne peut pas s’y attendre. [...] C'est là la guerre et ils n'ont pas le choix d'y aller [si l'armée en fait la demande]», a expliqué Mme Deslile.

Elle signe et persiste, l’armée canadienne met des ressources à la disposition des conjoints de militaires. Ce n'est qu'aux gens de les utiliser.

À VOIR AUSSI