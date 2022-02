Drakkar-Cataractes : David surprend Goliath

Baie-Comeau | David a surpris Goliath, dimanche après-midi, quand le Drakkar de Baie-Comeau a renversé les Cataractes de Shawinigan par le pointage de 5-1 devant 1139 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Confrontés à l’une des équipes de tête dans le circuit Courteau, les Vikings du navire ne s’en sont pas laissés imposer et ont disputé l’un de leurs meilleurs matchs de la saison dans cette victoire décisive.

Ce bel effort collectif a, du même coup, permis aux Nord-Côtiers de mettre un terme à vilaine séquence de sept revers consécutifs et d’inscrire leur deuxième triomphe de l’année 2022.

Inspirés en attaque par la recrue Vincent Collard et le vétéran Benjamin Corbeil, les locaux ont vite donné le ton au match en attaque. Défensivement, le gardien de but Olivier Ciarlo (33 arrêts) a été un autre rouage clé dans la conquête.

Première étoile de la rencontre, Collard s’est mis en évidence avec les deux premiers buts des siens face au gardien Antoine Coulombe. Corbeil a aussi réussi un doublé au deuxième engagement.

Bombardé de 18 rondelles au cours de la période médiane, Ciarlo a su fermer la porte à plusieurs reprises. « On souhaite voir nos gardiens prêts à compétitionner et c’est ce qu’il fait dernièrement avec la bonne approche et sans stress », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a évidemment apprécié la sortie de son club. « Les joueurs étaient affamés et tout ce que l’on souhaitait, peu importe le résultat final, c’était un effort de 60 minutes et nous l’avons eu. J’ai aimé voir les gars s’impliquer et être dédiés jusqu’à la toute fin », a louangé le patron derrière le banc.

Privés de plusieurs éléments importants, dont le capitaine Mavrik Bourque, les visiteurs de la Mauricie ont essayé, mais ont été incapables d’imposer leur rythme face à une jeune formation très déterminée.

Le Biélorusse Evgeny Sapelnikov, en avantage numérique, a complété la marque pour les vainqueurs, qui ont de plus blanchi leurs adversaires à chacun de leurs trois jeux de puissance durant la partie.

En bref

Félix Riverin a réussi l’unique filet des Cataractes, victimes d’une deuxième défaite d’affilée...Le Drakkar tentera de s’inspirer de cette belle performance face aux Remparts de Québec qui seront les visiteurs à Baie-Comeau, mardi soir.