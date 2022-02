[EN IMAGES] Ceintures pour messieurs, remèdes électriques: voici 8 usages surprenants de l’électricité autrefois

Dès sa «domestication», l’électricité a suscité beaucoup d’attention en raison de ses multiples possibilités. On s’en doute, cette nouvelle source d’énergie a permis d’augmenter la productivité en usine de manière exponentielle.

Mais saviez-vous que bien des inventeurs des 19e et 20e siècles se sont mis à incorporer des aspects «électriques» ou «magnétiques» aux produits ou des appareils qu’ils proposaient? C’est ainsi que sont apparus des usages qui peuvent aujourd’hui sembler familiers ou, au contraire, un peu bizarres! Voici quelques-unes de ces utilisations étonnantes de l’électricité.

1) Sirops, huiles et onguents «à l’électricité»

Photo tirée du site Anciennes bouteilles de médicament du Québec

Dans la seconde moitié du 19e siècle, on trouve divers remèdes «à l’électricité» destinés à être absorbés par le patient par voie buccale ou par friction sur l’épiderme. Toute une gamme de sirops, comprimés et pastilles électriques est disponible par correspondance! Certains de ces produits sont manufacturés au Québec. C’est le cas notamment de l’huile électrique du Dr Hervay, de Saint-Basile de Portneuf, et du sirop électrique du Dr. J.A.M. Elie, de Sherbrooke.

Plusieurs apothicaires et pharmaciens de la vallée du Saint-Laurent sont aussi distributeurs de produits importés. C’est le cas de l’huile électrique du Dr Thomas, commercialisée par Northrop & Lyman Co. de Toronto à partir de 1871 et qu’on retrouve un peu partout au Québec. Par exemple, une annonce parue dans La Gazette de Sorel vante cette huile qui, prétend-on, peut guérir le mal de gorge ordinaire en seule dose... et même une bronchite si on utilise le contenu d’une bouteille entière. Elle peut aussi être administrée aux animaux.

Domaine public

Quel est l’apport exact de l’électricité dans ce type de préparation? Puisque le secret de fabrication fait partie de l’aura un peu magique de ces produits, on peut penser que le discours publicitaire s’appuie tout simplement sur ce terme à la mode pour mousser un produit... un peu comme on le voit avec des expressions comme «anti-âge» aujourd’hui.

2) Ceintures électriques pour messieurs

La Presse, 29 décembre 1908

Même si on n’en maîtrise pas toutes les subtilités, on aime à promouvoir les effets tonifiants, régénérateurs et stimulants de l’électricité sur le corps humain. Parmi la panoplie d’objets thérapeutiques et méthodes médicinales qui fleurissent à la fin du 19e siècle, un élément se démarque: la ceinture électrique. Ce produit apparaît sur le marché américain au début des années 1890 et, dans les années qui suivent, près d’une trentaine de brevets sont déposés pour divers modèles.

La Presse, 16 novembre 1907

S’adressant principalement à une clientèle masculine, cet article est largement publicisé au Québec entre les années 1890 et 1910. À demi-mots, on comprend de quoi il est question... Une publicité parue dans Le Monde illustré en décembre 1899 cite nommément l’utilité des ceintures électriques pour «réparer les ruines causées par les erreurs de jeunesse et les excès de l’âge mûr.» En corollaire, la ceinture promet de réveiller du même coup «le courage, la confiance en soi et l’énergie».

Il est amusant de constater que le discours publicitaire peut prendre diverses formes. Ainsi, certaines réclames du Dr McLaughlin prennent le consommateur à revers en brandissant le cortège de malheurs qui se produira si on n’utilise pas le produit: «à moins que vous ne guérissiez immédiatement, vous serez bientôt une ruine», menace-t-on! Celles pour les ceintures du Dr Sanden proclament plutôt joyeusement que ce produit révolutionnaire «rend les hommes forts», promettant rien de moins que «une vie chaude et énergique» aux utilisateurs. Ah, les promesses de la publicité...

3) Lunettes électro-galvaniques

Le Constitutionnel (Trois-Rivières), 4 mars 1874

L’application directe d’électrodes pour tenter de soigner diverses affections est au cœur des préoccupations de nombreux médecins de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Les revues médicales, mais aussi les journaux populaires fourmillent d’articles et d’entrefilets faisant état des nouveautés! Citons notamment les «frictions électriques de M. Lemolt»: grâce à un appareil ressemblant à une brosse, «le fluide est largement étendu sur la région affectée d’une manière égale, continue, sans intermittence, ni commotion, ni étincelle, ni douleur», permettant de guérir les rhumatismes, les paralysies et autres maladies nerveuses.

Des appareils électriques destinés à différentes parties de l’anatomie sont développés et testés sur des patients. Les lunettes électro-galvaniques ont de quoi surprendre. Créé à la fin des années 1860, cet appareil repose sur le principe qu’un courant électrique «doux et continu», assuré par deux batteries galvaniques, est propre à guérir toutes sortes de névralgies, problèmes oculaires, bourdonnements d’oreilles et autres désagréments nerveux. En fait, la publicité présente ces lunettes comme «une invention hors du commun, qui donne de l’éclat à l’œil, de la vivacité à l’ouïe et de l’énergie au cerveau»!

4) Docteur, j’ai besoin d’un courant sinusoïdal

Photo courtoisie R. Olgiati, Wikimedia, Licence CC BY-SA 4.0

En plus des produits en vente libre, il est possible de se rendre en clinique pour recevoir des traitements électriques de toutes sortes. Ainsi peut-on lire dans La Presse du 31 décembre 1884 une publicité qui promet la «guérison instantanée, radicale et infaillible, sans douleur» à toute personne qui aura recours aux bons soins de la thérapie par l’électricité du Dr O. Martel pour soigner des hémorroïdes.

Aux États-Unis, le Dr John Harvey Kellogg (oui, l’inventeur des Corn Flakes!) s’est aussi intéressé de près aux pouvoirs thérapeutiques de l’électricité. Avec un appareil qu’il a bricolé à partir de pièces de téléphone, il administre de légères doses de courant électrique directement sur la peau de ses patients. Selon lui, ces traitements dits «à courant sinusoïdal» sont indolores. Il affirme les avoir administrés avec succès à plusieurs milliers de personnes!

5) Cliniques de luminothérapie et électrothérapie générale

Photo Underwood Archives

Si vous faites partie des gens qui ont recours, dès l’automne, à une petite lampe d’appoint pour profiter des bienfaits de la luminothérapie, apprenez que cette invention n’est pas récente. Le Dr Kellogg (encore lui) a mis au point au début du 20e siècle le premier «bain de lumière électrique» au monde.

Au départ, les prototypes consistent en une sorte d’armoire en bois bordée d’ampoules dans laquelle le patient s’assied ou s’allonge. Par la suite, le procédé est perfectionné: les modèles des années 1920 et 1930 ressemblent presque à nos actuels lits de bronzage... Kellogg prescrit des traitements de lumière électrique légers pour une foule de symptômes ou de malaises, dont le rhume, la bronchite, les rhumatismes, le diabète, l’insomnie, la gangrène et même la syphilis.

Et qu’en est-il chez nous? On sait que la luminothérapie, tout comme l’électrothérapie et leur cortège de techniques étonnantes, vont s’implanter dans les centres hospitaliers et dans les petites cliniques privées du Québec au tournant du 20e siècle. Citons l’exemple de l’Institut hydrothérapique et électrothérapique de Trois-Rivières, où «l’électrisation statique» est utilisée pour tonifier et vivifier l’organisme des malades... mais aussi pour agir sur les «toutes les formes de déprimes». C’est ainsi qu’à la clientèle masculine plutôt aisée, on propose notamment une cure à base de «courants galvanique et faradique» censée stimuler la libido!

6. Fourrure électrique

Illustration tirée de La Presse, 5 décembre 1907

Quittons un peu le domaine médical pour aborder une tout autre facette de la modernité où l’électricité est impliquée. Car cette technologie a une influence sur bien d’autres sphères de la vie quotidienne de nos arrière-grands-parents.

Envie de luxe mais pas les moyens de se payer un manteau de vison, de phoque ou de loutre véritable? Qu’à cela ne tienne, il existe une alternative plus abordable: le «seal électrique». Il s’agit de fourrure de lièvre ou de rat musqué qui a été travaillée et transformée de manière à mimer l’apparence d’une fourrure coûteuse!

Si on le trouve dès le début du 20e siècle, ce type de matériau devient particulièrement populaire dans les années 1920. Des manteaux de «phoque électrique» taillés selon des modèles parisiens et garnis de cols de vison sont proposés aux élégantes, comme en témoignent par exemple les publicités de magasins de fourrures, dont Holt Renfrew, ainsi que les modèles proposés dans les catalogues par correspondance de Sears et La Baie.

7) Une étrange sonorité: le thérémine

Agence de presse Meurisse. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EI-13 (2821)

L’engouement pour l’électricité n’a pas épargné le milieu artistique. Inventé à la fin des années 1910 par Lev Sergueïevitch Termen, le théréminovox, ou thérémine, est un instrument de musique d’un genre très particulier. Plutôt que d’être produits par des cordes (comme pour le violon ou le piano) ou par le vent (comme pour la flûte ou le cor), les sons proviennent d’un boîtier électrique équipé de deux antennes... auquel l’instrumentiste ne touche pas! Ce sont les déplacements des deux mains par rapport aux antennes qui créent la musique.

L’inventeur russe entreprend une tournée pour faire connaître son instrument. Il offre même des conférences-concerts intitulées «Ondes éthérées»! Certains musiciens présentent le thérémine en Amérique. Dans les années 1920 et 1930, la presse québécoise parle à plusieurs reprises de cet instrument à la sonorité bien particulière. Le thérémine sera d’ailleurs mis à profit pour créer des ambiances surréelles de type « rencontre du 3e type » dans les feuilletons radiophoniques et à la télévision!

Termen élaborera plusieurs autres instruments de musique basés sur l’électricité, dont le Terpsitone, le Rhythmicon et l’harmonium thérémine... mais ses talents seront ensuite requis par la police secrète soviétique pour inventer des systèmes d’écoute, des brouilleurs de communications et autres technologies d’espionnage.

8) Un gant électrique pour rétablir l’ordre public

Texte tiré du Soleil, 21 juin 1935

C’est à la suite d’émeutes dans l’état américain de l’Ohio dans les années 1930 que serait née l’idée de créer un outil destiné aux forces de l’ordre. La presse occidentale de cette époque (y compris au Québec) rapporte avec enthousiasme l’invention du gant électrique et surtout son expérimentation par un certain Cirilo Hendrique Diaz.

Porté par les officiers de police, ce gant actionné par des batteries sèches permet de paralyser quelqu’un sans le blesser : il s’avère utile pour le contrôle des foules ou même, affirme-t-on, pour obtenir des aveux de la part de prisonniers récalcitrants... Ça vous rappelle quelque chose? Eh oui, on peut le considérer comme l’ancêtre du «shocker» électrique et du pistolet Taser.

Nous n’avons pas trouvé de preuve d’utilisation de ce gant électrique par les policiers québécois des années 1930 et 1940, ni de spécimen dans les collections muséales d’ici. Toute information à ce sujet sera la bienvenue.

En définitive, il est intéressant de constater que si certaines de ces technologies, si novatrices pour nos ancêtres, sont aujourd’hui tombées en désuétude, d’autres se sont perfectionnées et existent encore sous une forme ou l’autre. Tout évolue si vite. Qui sait si, dans 100 ans, un article ne portera pas sur les usages surprenants du numérique en ce premier quart du 21e siècle!

Un texte de Catherine Ferland, historienne, Rendez-vous d’histoire de Québec.

Les Rendez-vous d’histoire de Québec seront de retour devant public du 10 au 14 août 2022! D’ici là, il est possible de rester informé des nouveautés et de visionner les conférences et activités présentées lors des éditions précédentes en visitant la page sur Facebook, la chaîne Youtube et le site rvhqc.com.

