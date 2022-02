La consommation d’alcool est en hausse chez les jeunes depuis le début de la pandémie

Bien des gens ont pris de mauvaises habitudes de vie durant la pandémie. C’est notamment le cas de beaucoup de jeunes dont la consommation d’alcool est en hausse constante.

Les élèves du secondaire sont presque trois fois plus nombreux à consommer excessivement de l'alcool.

La situation est particulièrement inquiétante chez les plus de 15 ans. En cinquième secondaire, c'est près d'un adolescent sur deux qui a déclaré avoir surconsommé au moins une fois par mois dans la dernière année.

«À partir de l'âge de 14, 15 et surtout 16 ans, on voit que la consommation excessive au moins une fois par mois concerne environ quatre jeunes sur 10. Donc, ça paraît assez fréquent et surtout plus fréquent que ce qu'on pouvait estimer avant la pandémie», explique Mélissa Généreux, experte en santé publique.

Selon cette dernière, il ne fait aucun doute que cette hausse de consommation d’alcool est liée au contexte pandémique.

«On a voulu comprendre pourquoi, et il s'avère un peu sans surprise que nos jeunes qui rapportent beaucoup de symptômes d'anxiété et de dépression sont deux fois plus à risque de rapporter aussi une consommation excessive d'alcool», affirme-t-elle.

Plusieurs jeunes adultes sondés dans la rue avouent avoir augmenté leur consommation d'alcool.

«Moi, je pense que oui, totalement, parce que j'ai passé beaucoup de temps chez nous et j'ai commencé à travailler aussi à la maison. Et on dirait que je deviens plus "slackeux" dans ce genre de moment là», déclare un jeune homme questionné à savoir s’il boit davantage depuis le début de la pandémie.

«La raison pour laquelle on le faisait, qui n'est plus une raison sociale, mais qui est plus une raison de survivalisme ou de l'espèce... quelque chose comme ça. Bien oui, pour oublier», raconte un autre jeune interrogé.