La Grèce proteste officiellement auprès de la Russie après des raids en Ukraine

La Grèce a officiellement protesté dimanche auprès de la Russie après la mort d’Ukrainiens de la minorité grecque dans des raids russes dans le sud de l’Ukraine, a indiqué le ministère grec des Affaires étrangères.

Le ministère a exprimé dans un communiqué «son dégout face à ces attaques militaires non provoquées et a appelé la Russie à respecter le droit international humanitaire et à cesser les attaques contre la population civile».

«Le ministère réitère également la préoccupation particulière de la Grèce pour la sécurité des citoyens grecs et de la communauté (ethnique) grecque dans les territoires de l’Ukraine» ainsi que «son appel à la Fédération de Russie, qui mène des attaques dans la région, à respecter leurs droits et à protéger leur vie», selon le communiqué.

La Grèce avait déjà exigé samedi que la Russie cesse ses attaques aériennes contre des civils en Ukraine, dénonçant le «meurtre aérien» des Ukrainiens d’origine grecque.

Parmi les membres de la communauté grecque tués samedi, six décès sont survenus dans ou près du village de Sartana (Sud), où six autres personnes d’origine grecque ont également été blessées, dont un enfant, selon les autorités grecques.

L’ambassade de Russie à Athènes a exprimé samedi sa «profonde tristesse» pour ces morts tout en affirmant que la Russie visait «exclusivement» des cibles militaires en Ukraine.

«Nous ne bombardons pas les zones habitées et les villages, ni aucune infrastructure politique ou culturelle», a assuré l’ambassade dans un communiqué, ajoutant que l’armée ukrainienne et «les escadrons nazis nationalistes sont connus depuis des années pour frapper les civils.»

Mais le porte-parole du ministère grec des Affaires étrangères, Alexandros Papaioannou, a accusé dimanche l’ambassade russe de mentir.

«Ce que l’ambassade a dit, je suis désolé de le dire, est une fausse information. Nous en avons la preuve», a déclaré M. Papaioannou à Skai TV.

«Les bombes orthodoxes ont tué des Grecs de souche orthodoxe», a-t-il déclaré.

En outre, la Grèce a annoncé dimanche l’envoi d’«équipements défensifs» et une aide humanitaire à l’Ukraine.

Deux avions de transport militaire C-130 doivent partir dimanche pour la Pologne, a indiqué le bureau du premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans un communiqué. Aucune précision n’a été communiquée sur le type de matériel qui sera expédié.

Un lot d’aide humanitaire sera séparément acheminé, également dimanche, accompagné par le vice-ministre de la Défense Nikos Hardalias, selon la même source.

Vendredi, la Grèce a fermé son ambassade à Kiev, mais a renforcé sa présence consulaire à Marioupol, où une communauté grecque est installée depuis le XVIIIe siècle.

Malgré ses liens historiques avec la Russie, la Grèce a condamné l’attaque russe et a soutenu les sanctions contre Moscou.