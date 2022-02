Le pont de Tadoussac avant les emplois de la traverse

Le projet de construction d’un pont à Tadoussac doit passer devant les emplois qui pourraient être abolis par la fin des activités du traversier, selon un ex-ministre des Transports sous René Lévesque.

L’ex-député de Saguenay, Lucien Lessard, a réagi aux propos du maire de Tadoussac qui exprimait son inquiétude face à la perte d’emplois si jamais la construction d’un pont se réalise sur la rivière Saguenay.

« J’ai beaucoup de sympathies pour la population de Tadoussac et je respecte les employés qui gagnent leur vie grâce au traversier, mais essayons de penser à l’avenir », affirme M. Lessard, lui-même natif de Grandes-Bergeronnes.

« La perte d’emplois éventuelle, c’est exactement le même argument qu’on utilisait en 1979 au moment où j’ai lancé une étude de faisabilité sur le pont », ajoute-t-il.

Impacts économiques

Lucien Lessard

Ex-ministre des Transports

Selon lui, il est « absolument absurde qu’une région aussi importante que la Côte-Nord, qui de surcroît est remplie de ressources naturelles, soit coupée du reste du Québec ».

M. Lessard est convaincu que les emplois perdus par l’élimination de la traverse seront reconvertis en d’autres emplois tout aussi bien rémunérés.

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, faisait part, il y a quelques jours, de ses craintes pour l’économie locale advenant la perte d’emplois générés par la Société des traversiers du Québec dans sa municipalité.

« Est-il normal de bloquer le développement économique et social de toute une région pour sauver 60-70 emplois à Tadoussac ? » questionne M. Lessard.

« La construction d’un pont se fera sur plusieurs années et je ne doute pas que de nombreux travailleurs de Tadoussac et d’ailleurs pourront y fournir la main-d’œuvre. »

Avant les élections

L’ex-ministre péquiste se montre critique face à la gestion du dossier par le gouvernement de la CAQ.

« On rit du monde actuellement. Ces études ont toutes été faites et elles ont été concluantes positivement. »

La semaine dernière, le ministère des Transports a lancé un appel d’offres concernant la réalisation d’une étude socio-économique qui sera menée parallèlement à une étude d’opportunité. Les résultats sont attendus au courant de 2023.

« C’est strictement une annonce à saveur politique et inutile avant les élections d’octobre prochain. On veut gagner du temps et s’attirer les votes des électeurs du comté », ajoute en terminant M. Lessard.

