Les émotions de Tristan Jarry, lame à double tranchant

À l’origine de la plus récente suspension de Brad Marchand, le gardien des Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry doit apprendre à gérer ses émotions. Pas question, toutefois, de les exclure complètement.

Calme hors de la glace, Jarry laisse parfois les émotions prendre le dessus lors des matchs. C’est d’ailleurs une déclaration incendiaire qui a emmené Marchand à lui donner un coup de poing à la tête. «Que dis-tu de ce ***** d’arrêt?» avait-il lancé à l’endroit de la peste des Bruins de Boston.

«Nous aimons l'émotion qu'il apporte, a lancé l'entraîneur des Penguins, Mike Sullivan, selon le quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". C'est un aspect important pour qu'il soit aussi bon qu'il est.»

Mais le travail demeure constant, chez les Penguin, afin que l’homme masqué ne dépasse pas la limite et qu’il ne soit pas déconcentré.

«Vous voulez rester du bon côté de cette fine ligne, a ainsi expliqué Sullivan. En l'absence d'émotion, il est difficile d'être à son meilleur. Mais s'il y a trop d'émotions, elles peuvent prendre le dessus. Je pense que gérer ses émotions et les canaliser de la bonne manière est un aspect vraiment important pour être un bon athlète et être un bon professionnel.»

Confiance

Cette émotivité est maintenant bien connue à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) et les équipes adverses tentent bien sûr d’en profiter. Ainsi, l’importance du joueur placé dans l’enclave est augmentée dans les plans de matchs des adversaires.

Les séquences au cours desquelles Jarry donne des coups de coude ou des coups de bâton pour protéger son demi-cercle sont donc bien nombreuses. Il a d’ailleurs déjà écopé de neuf pénalités mineures en 144 parties dans la LNH.

À ses côtés lors des entraînements, l’instructeur des gardiens Andy Chiodo s’est ainsi donné comme mission d’aide le gardien à jauger ses émotions. Mais ultimement, les Penguins lui font confiance pour gérer la situation sur la glace.

«Comment pouvons-nous l'aider si l'adversaire franchit la ligne? Nous voulons faire confiance à l'arbitrage. (...) Et puis les fois où il exprime un peu d'émotion sur la glace et tente de faire comprendre que c’est son territoire, je le soutiens et je lui fais confiance.»

Jarry montre une fiche de 26-11-6, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,921 en 43 parties cette saison.

