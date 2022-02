Les Européens discutent d’un statut de protection pour les Ukrainiens fuyant la guerre

Les ministres européens de l’Intérieur sont réunis dimanche en urgence à Bruxelles pour organiser l’accueil des Ukrainiens fuyant l’offensive russe et discuter de leur accorder une protection temporaire automatique.

«Nous devons regarder quel statut on peut confier à ces personnes qui fuient le territoire ukrainien dans des conditions extrêmement difficiles», a déclaré le ministre français Gérald Darmanin, dont le pays exerce la présidence du Conseil de l’UE, en arrivant à la réunion.

Il s’agit «d’abord» de les accueillir «le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire (...) et puis voir comment, en Europe, on peut leur apporter cette protection» prévue dans le cadre d’une directive de 2001, a-t-il indiqué.

Ce régime, institué en réponse au conflit en ex-Yougoslavie, mais qui n’a jamais été utilisé, prévoit l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, et des mesures pour répartir entre pays de l’UE l’effort d’accueil de ces réfugiés.

«La France mettra ce sujet à l’ordre du jour», a dit M. Darmanin.

Le recours à cette directive est réclamé par la Belgique.

«Il faut garantir une protection au niveau européen», a demandé le secrétaire d’État belge à l’asile et la migration, Sammy Mahdi. Nous sommes à «un moment historique pour l’Union européenne, un moment où on doit prendre des décisions courageuses (...) Je proposerai d’activer cette directive aujourd’hui le plus vite possible», a-t-il dit.

«C’est le bon moment pour y recourir», a aussi estimé la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson, précisant qu’elle allait faire une proposition en ce sens.

«Cela peut être une option, je n’y suis pas opposé», a quant à lui réagi le ministre suédois de l’Intégration et des migrations, Anders Ygeman, estimant que les Européens doivent prendre «leurs responsabilités de concert».

«L’essentiel est de trouver des solutions non bureaucratiques de sorte à pouvoir accueillir rapidement ces réfugiés», a observé la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser.

Dans l’immédiat, «la question n’est pas tant la répartition que d’examiner la manière dont nous pouvons aider les pays voisins» de l’Ukraine, notamment «avec un soutien logistique à la Pologne», a-t-elle estimé.

Quelque 368 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis l’invasion russe déclenchée jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne, et leur nombre «continue à augmenter», selon les Nations unies et les autorités polonaises.

Les citoyens ukrainiens peuvent actuellement entrer dans l’UE sans visa pour une période de trois mois.