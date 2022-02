Les Ukrainiens tiennent bon

La Russie a intensifié ses efforts et l’incursion se poursuit, autant à la frontière nord qu’au sud. Malgré des attaques répétées dans de grandes villes comme Kiev, Kharkiv et Kherson, les autorités ukrainiennes en détiennent toujours le contrôle.

Parce qu’elle représente un intérêt autant symbolique que stratégique, la capitale Kiev, au septième rang des villes le plus populeuses d’Europe, est le théâtre de nombreux affrontements.

Photo AFP

Les forces ukrainiennes seraient parvenues à repousser des attaques russes contre une base militaire et une centrale hydroélectrique. De plus, on confirme la destruction de cinq véhicules, dont un char.

Une résistance qui étonne

Photo AFP

La résistance ukrainienne observée depuis deux jours démontre bien que la conquête et la stabilisation de l’Ukraine auront un coût élevé.

Pour ajouter à la complexité de la tâche, des pays occidentaux se sont engagés fermement à faire pleuvoir les millions ainsi que des mitrailleuses, de l’essence, des lance-roquettes et des missiles antiaériens.

Aux efforts déployés par les militaires ukrainiens, il faut ajouter une importante implication des civils. De nombreuses images les montrent armes à la main ou préparant des cocktails Molotov.

Photo tirée de Twitter, Sebastian Lohwasser

Après avoir refusé une offre américaine de le sortir du pays pour assurer sa protection, le président Zelensky a produit une vidéo qui avait pour but de contrer la désinformation russe dans les réseaux sociaux.

« Je suis là et nous défendrons l’Ukraine », a lancé cet ancien acteur propulsé rapidement à la présidence. Il joue présentement le rôle de sa vie et le sort de sa nation.