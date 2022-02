L’UE a commencé à livrer des quantités «significatives» d’armements à l’Ukraine (responsables UE)

Les pays de l’Union européenne ont commencé à livrer des quantités «significatives» d’armements à l’Ukraine pour lui permettre de se défendre contre l’attaque massive lancée par la Russie, ont affirmé dimanche plusieurs responsables européens.

Des livraisons ont eu lieu samedi et d’autres vont être effectuées dimanche. Elles sont «significatives et vont permettre aux Ukrainiens de se défendre», a précisé l’un d’eux.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE a été convoquée dimanche à 18H00 (17H00GMT) pour coordonner les initiatives des Européens, a précisé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Elle se tiendra en visioconférence.

Les ministres discuteront également de l’annonce samedi de nouvelles sanctions économiques par un certain nombre de pays et la Commission européenne, a ajouté Josep Borrell. «Il s’agit notamment de l’exclusion d’un certain nombre de banques russes de SWIFT, d’empêcher la Banque centrale russe d’utiliser ses réserves en devises internationales et d’agir contre les personnes et entités qui facilitent la guerre en Ukraine», a-t-il précisé.

«La discussion des ministres des Affaires étrangères de l’UE ouvrira la voie à l’adoption rapide de tous les actes juridiques nécessaires» pour que les sanctions entrent en vigueur, a-t-il expliqué.

Les États membres ont décidé d’aller vite. Ils attendent dimanche une proposition de la Commission sur les mesures financières et envisagent une procédure d’urgence pour les adopter, a indiqué un des responsables européens.

Pour les livraisons d’armements comme pour les décisions de fermer les espaces aériens, ils agissent pour le moment au niveau national, a-t-il précisé.

Les armements sont prélevés sur les stocks nationaux, mais les livraisons sont coordonnées. 17 pays européens ont à ce jour répondu aux appels du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, a-t-il indiqué.

L’Allemagne a ainsi autorisé samedi la livraison à Kiev de 1 400 lance-roquettes antichars, de 500 missiles sol-air Stinger et de neuf obusiers. Les Pays bas ont pour leur part annoncé la fourniture de 200 Stinger, la Belgique 2.000 mitrailleuses, le Portugal des fusils, des munitions et des équipements, la République tchèque des mitrailleuses, des fusils de précisions, des munitions.

Toutes les offres des États sont communiquées à l’OTAN qui les recense.

Les ministres européens vont examiner la possibilité d’utiliser la «Facilité européenne de paix», un instrument financier hors du budget commun de l’UE et doté de cinq-milliards d’euros, pour «rembourser les États membres qui ont prélevé sur leurs stocks d’armements nationaux et donner un chapeau européen à ces livraisons d’armes», a expliqué un des responsables européens.

L’unanimité est requise pour cette décision et les États qui se sont engagés misent dimanche sur une «abstention constructive» de ceux de leurs partenaires qui ne peuvent autoriser des livraisons d’armes, a-t-il précisé.

«Une dynamique est en train d’émerger en faveur de l’Europe de la défense», a-t-il affirmé. «Le chapeau européen va donner une légitimité à ces fournitures d’armes pour les États membres neutres», a-t-il expliqué.