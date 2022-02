Mon père a été menacé de mort par le régime Duvalier

La joie de vivre de madame Dominique Ollivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, son rire communicatif et son militantisme pour venir en aide aux autres m’ont permis de mieux comprendre pourquoi elle occupe ce poste. Ce que j’ai de la difficulté à comprendre, c’est pourquoi les gens insistent pour dire que c’est la première femme noire qui siège à ce poste.

Trouvez le temps de lui parler, car vous allez mieux comprendre pourquoi madame Dominique Ollivier a été nommée présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Moi j’ai compris : c’est une personne intègre, passionnée, douée et compétente.

Vous êtes native de Haïti.

J’avais à peine deux ans lorsque je suis partie d’Haïti. D’ailleurs, c’est la mère de Christine Mitton qui a fait les préparatifs et qui m’a permis de rejoindre mes parents au Québec.

Votre père, le célèbre écrivain Émile Ollivier, était un militant à Haïti.

Mon père avait organisé une grève d’étudiants à Haïti et, à la suite de cette manifestation, il recevait régulièrement des menaces de mort des membres du gouvernement de Duvalier.

Vos parents exercent une influence sur votre vie.

Mon père était une personne très engagée qui pendant 25 ans a fait une carrière de professeur à l’Université de Montréal à la Faculté des sciences de l’éducation. Il était l’un des instigateurs des projets multimédias et télé-université.

Parlez-nous de votre mère, Marie José Glémaud.

Tout comme mon père, maman était une militante qui s’est toujours assurée de défendre les démunis et leur donner le droit de parole. Diplômée avec une maîtrise, elle enseignait le français et la littérature au Cégep Saint-Laurent, d’ailleurs celui que j’ai fréquenté.

Vos parents se sont installés à Amos.

Nous demeurions tout près de la cathédrale. Permettez-moi de partager avec vous une anecdote avec un brin d’humour. N’oubliez pas que je venais de franchir mes deux ans lorsque je suis arrivée à Amos. C’était une première pour moi de voir de la neige. Subséquemment, j’ai questionné mes parents à savoir pourquoi tout le monde nettoyait son congélateur la même journée.

Avez-vous des souvenirs d’Amos ?

C’est surtout des souvenirs d’adolescente, lorsqu’on allait au chalet de ma cousine, Isabelle Glémaud, qui enseigne le français à La Sarre. Je ne suis pas une sportive, mais j’ai appuyé la famille à organiser le premier tournoi de soccer à cet endroit.

Vous lisiez un livre par jour.

J’étais plutôt une intello alors, mon but, c’était de lire tous les livres dans la bibliothèque. J’avais le sentiment d’être différente des autres.

Pourquoi ?

Au primaire, lorsque le professeur demandait aux élèves de parler des gens différents, les élèves se tournaient vers moi. Au secondaire, nous étions seulement deux filles noires.

Vous aimez cuisiner ?

J’étais le sous-chef de mon père. Cependant, quand mes parents sortaient, j’avais le plaisir de cuisiner en utilisant des recettes que je préparais moi-même.

Les études universitaires étaient importantes ?

Je suis allé à l’École Polytechnique de Montréal, cependant j’ai dû cesser mes études pour un court intervalle de temps, car j’ai donné naissance à ma magnifique fille, May-Lissa.

Avez-vous poursuivi vos études ?

Je suis allée à l’Université de Montréal--- et ensuite, à l’École nationale d’administration publique, où j’ai complété ma maîtrise. Mes parents m’ont inspirée, mon père suivait des cours du soir pour obtenir sa maîtrise à l’Université d’Ottawa. Ensuite, il a obtenu son doctorat à l’Université de Montréal, tout en étant professeur à l’université. Ma mère a fait sa maîtrise en suivant des cours du soir à l’Université McGill. Mon père et ma mère sont des gens formidables qui m’ont donné la chance de m’épanouir dans la vie.

Vos parents croyaient qu’ils étaient seulement de passage au Québec.

Mes parents y ont cru pendant de nombreuses années. Alors, dans ma jeunesse, les samedis, je fréquentais la maison d’Haïti sur la rue Saint-Denis pour apprendre la culture du pays, les mets, la danse et le créole haïtien.

On vous avait appris à lire à l’âge de 3 ans.

Papa lorsqu’il me gardait à la maison ouvrait les pages du journal sur le plancher. Je devais souligner le mot « le » chaque fois qu’il apparaissait. Cependant, à un moment donné je lui ai dit qu’à l’occasion « le » est attaché à d’autres lettres. Il m’a répondu que je devais tout simplement encercler le mot attaché.

Votre maîtrise de la lecture et votre taille vous ont empêchée de fréquenter l’école maternelle.

C’est-à-dire, lorsque mes parents m’ont inscrite à l’école maternelle, les dirigeants croyaient que j’étais plus vieille que mon âge inscrit à cause de ma grandeur physique, de ma maîtrise de la lecture et de mon vocabulaire. Alors à cinq ans, j’ai commencé mon école primaire.

Vous avez travaillé à La Ronde.

De l’âge de 11 ans jusqu’à l’âge de 15 ans, j’étais la gardienne de plusieurs familles du quartier LaSalle. Ensuite, à l’âge de 15 ans, j’ai travaillé dans les kiosques à La Ronde à remettre des toutous chaque fois qu’une personne atteignait trois cibles.

Vous aviez été scénariste à Télé-Québec pour une émission jeunesse ?

Imaginez-vous sur le plateau de l’émission, il y avait Luc Ferrandez qui animait l’émission, sa sœur, Nathalie, et parmi les collaborateurs il y avait les enfants de Janette Bertrand, Nicolas Fauteux et Sylvie Lavigueur.

Vous possédiez une voiture à garde partagée.

Une belle Renault 5. Mes trois cousins et moi avions partagé le coût de la voiture et en même temps établi un horaire du partage de la voiture. Alors, une fois par semaine et une fin de semaine par mois, j’avais la voiture à ma disposition.

Vous allez vivre un beau moment au mois de septembre.

Pour débuter, je tiens à vous dire comment je suis tellement fière de May-Lissa, qui a complété deux maîtrises. Comme toute mère de famille, j’ai beaucoup d’amour pour elle. Elle travaille à l’étranger, en revanche, au mois de septembre, elle revient au Québec afin que nous puissions partager un moment magique rempli d’amour. Elle se marie !