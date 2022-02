Négociations en Ukraine: un effet de l'opinion public et des sanctions envers la Russie

L’Ukraine et la Russie se sont entendues pour tenir des pourparlers à la frontière de la Biélorussie, signe que les sanctions mondiales contre la Russie fonctionnent, estime un expert.

• À lire aussi: L'Ukraine accepte des pourparlers avec Moscou, la dissuasion nucléaire russe en alerte

• À lire aussi: L'Ukraine veut «essayer» de négocier avec les Russes, sans «trop» y croire

• À lire aussi: [EN DIRECT] La violence se poursuit en Ukraine: suivez les développements

Pour Loïc Tassé, politologue et chroniqueur au Journal de Montréal, l’annonce des négociations entre les deux pays est une excellente nouvelle. «C’est tout récent [que Vladimir Poutine] ait changé d’avis là-dessus. S’il a changé d’avis, c’est probablement parce que la résistance ukrainienne est beaucoup plus forte qu’il pensait et aussi parce que la Russie subit de très très dures sanctions», estime-t-il en expliquant que l’opinion publique mondiale sur la Russie n’est pas très bonne et que le pays a peu d’alliés à l’international.

Le politologue prévient, cependant, que les combats n’arrêteront probablement pas pendant les négociations. «Souvent, dans ce genre de cas, on voit que justement, pour être plus fort à la table des négociations, les deux partis continuent les combats parce que la position sur le terrain fait partie du rapport de force», a expliqué M. Tassé sur les ondes de LCN dimanche.

Il est évident qu’il sera question de cesser le feu, mais ce ne sera pas seulement ça, a-t-il indiqué. «Il faudra voir [comment ça se déroulera] parce que c’est une chose d’offrir des négociations, c’en est une autre de mettre sur la table des propositions qui seraient acceptables pour les Ukrainiens», a mentionné le politologue.

Rappelons que des milliers de manifestants sont sortis dans les rues de la Russie pour demander la fin de cette guerre, résultant en de nombreuses arrestations. Cela démontre que la campagne de propagande du président russe ne fonctionne pas, et ce, même à l’intérieur de son pays, croit Loïc Tassé.

À VOIR AUSSI