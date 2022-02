Osheaga: 10 noms à retenir

Après une édition 2020 annulée et une entièrement canadienne l’an dernier, le festival Osheaga reviendra à sa formule habituelle cet été. Ça tombe bien, puisque l’événement célébrera son 15e anniversaire. Pour l’occasion, la programmation sera très variée, avec des artistes pop, hip-hop, rock, hardcore punk ou folk. Parmi la centaine de groupes qui joueront au parc Jean-Drapeau lors du dernier week-end de juillet, Le Journal en a ciblé 10 à surveiller.

Foo Fighters

Pour la bande à Dave Grohl, le dicton « jamais deux sans trois » s’applique très bien ici. Après avoir été annoncés pour les éditions annulées de 2020 et 2021 d’Osheaga, les Foo Fighters ont tenu parole et se produiront finalement au festival cet été. Une grosse prise pour l’organisation qui souhaitait les avoir depuis une quinzaine d’années.

Chansons à écouter : Everlong, The Pretender, Bridge Burning

A$AP Rocky

Méga-star internationale, Rakim Mayers, de son vrai nom, cumule près de huit milliards d’écoutes sur les différentes plateformes, sans compter près de deux milliards de visionnements sur YouTube. Le rappeur compte trois albums à son actif, le dernier, Testing, étant sorti en 2018.

Chansons à écouter : Praise The Lord (Da Shine), F**kin’ Problems, Sundress

Dua Lipa

Après avoir dû reporter le passage à Montréal de sa tournée mondiale pour Future Nostalgia, la chanteuse pop gâtera doublement le public montréalais cet été. En quelques jours, elle jouera au Centre Bell (25 juillet) puis à Osheaga (31 juillet).

Chansons à écouter : Don’t Start Now, New Rules, Levitating

Yeah Yeah Yeahs

Il s’agira d’un troisième passage pour le groupe new-yorkais à Osheaga. En 2009, le groupe avait remplacé in extremis les Beastie Boys, qui avaient dû annuler leur présence. Puis, en 2018, Karen O et ses comparses étaient revenus enflammer le parc Jean-Drapeau. Parions que la troisième fois sera tout aussi enlevante.

Chansons à écouter : Heads Will Roll, Maps, Gold Lion

Turnstile

Le groupe hardcore punk de Baltimore détruit tout sur son passage depuis quelques années. En 2021, son troisième album, GLOW ON, s’est retrouvé dans les palmarès de fin d’année de plusieurs publications. Et pour cause, ses compositions énergiques nous ont grandement ravivés durant les journées plus déprimantes de la pandémie.

Chansons à écouter : Mystery, Blackout, Holiday

Kygo

Le DJ norvégien Kyrre Gørvell-Dahll est une sensation planétaire depuis déjà plusieurs années. Si son nom ne vous dit rien, vous avez fort probablement déjà entendu son remix du succès de Whitney Houston, Higher Love, ou encore It Ain’t Me, avec Selena Gomez. Un hit assuré à Osheaga.

Chansons à écouter : It Ain’t Me, Firestone, Higher Love

Polo & Pan

Après Daft Punk et Justice, un nouveau duo d’artistes français monopolise la scène électro mondiale. C’est depuis 2012 que Paul Armand-Delille (Polo) et Alexandre Grynszpan (Pan) font équipe. Ils ont depuis joué dans plusieurs grandes salles nord-américaines, dont la Place Bell de Laval.

Chansons à écouter : Nanã, Canopée, Ani Kuni

Mitski

Le journal britannique The Guardian a dit qu’elle était « la meilleure auteure-compositrice des États-Unis ». La Japano-Américaine Mitski Miyawaki a sorti six albums en carrière. Son plus récent, Laurel Hell, paru le 4 février, a encore une fois été superbement accueilli.

Chansons à écouter : Washing Machine Heart, Me and My Husband, First Love / Late Spring

Khruangbin

Originaire de Houston, au Texas, le trio est reconnu pour mêler joliment les styles soul, dub, rock et psychédélique. Dans le passé, Khruangbin a tourné avec Bonobo, de même que Father John Misty, Massive Attack et Leon Bridges. Ce dernier a d’ailleurs collaboré avec le groupe sur ses plus récents EP, Texas Sun et Texas Moon.

Chansons à écouter : Texas Sun, White Gloves, People Everywhere (Still Alive)

Men I Trust

Voilà l’une de nos fiertés québécoises. Depuis ses débuts en 2014, Men I Trust roule sa bosse un peu partout sur la planète ayant déjà joué dans les prestigieux festivals Coachella et Lollapalooza. Le récent disque du groupe, Untourable Album, est paru en août 2021.

Chansons à écouter : Show Me How, Tailwhip, Seven

La 15e édition du festival Osheaga se déroulera du 29 au 31 juillet 2022 au parc Jean-Drapeau de Montréal. Pour infos : osheaga.com