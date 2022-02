Les avions russes interdits dans le ciel canadien

Le Canada a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions russes, dimanche matin.

«En vigueur immédiatement, l'espace aérien canadien est fermé à tous les exploitants d’aéronefs russes. Nous tiendrons la Russie responsable de ses attaques non provoquées contre l'Ukraine», a fait savoir le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, sur son compte Twitter.

Le Canada emboîte ainsi le pas à plusieurs pays, principalement en Europe. Après les États de l’est comme la Pologne, les pays occidentaux ont aussi décidé de fermer leur espace aérien à la Russie, incluant la France et l’Allemagne.

Cette nouvelle mesure s’ajoute à un train de sanctions déjà bien garnies du Canada, qui a aussi pris des mesures de rétorsion économique contre la Russie et ses dirigeants, en plus d’approuver de l’aide financière, matériel et en armement pour l’Ukraine.

