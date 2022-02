Pour une semaine de relâche amusante

Ce week-end marque le début de la semaine de relâche pour une majorité de jeunes du Québec. Alors qu’est-ce qu’on fait avec nos enfants quand on a tout ce temps libre devant nous ? Personnellement, je trouve que c’est une belle occasion de leur faire découvrir un nouveau sport d’hiver avec un objectif bien précis : s’amuser.

En tant que parents, nous savons tous que l’activité physique est bonne pour la santé de nos enfants. Faut-il rappeler que l’Organisation mondiale de la santé recommande d’en faire 60 minutes par jour ? Mais cela, c’est des arguments d’adulte. Pour motiver une fille ou un garçon de 6, 7 ou 10 ans à déposer sa tablette pour se mettre à bouger, je ne connais pas de meilleure stratégie que l’attrait du plaisir.

Au Québec, nous avons la chance d’avoir beaucoup d’espace pour pratiquer des sports d’hiver à l’extérieur, que ce soit en pleine nature en région ou dans les parcs aménagés en milieu urbain. Mieux encore, plusieurs municipalités mettent à la disposition de leurs concitoyens de l’équipement sportif pouvant être emprunté gratuitement, comme des patins ou des raquettes.

Au Grand défi, nous travaillons en partenariat avec une cinquantaine de centres de ski de fond à la grandeur de la province où les enfants de 12 ans et moins et leur famille peuvent skier gratuitement. On leur prête même l’équipement sans frais.

Au-delà du plaisir immédiat

Selon moi, le ski de fond est l’activité idéale pour initier un enfant à un sport d’hiver parce que ça s’apprend facilement et parce que tous les enfants aiment glisser. Et s’ils s’amusent, il y a de bonnes chances pour que cette sensation reste gravée dans leur mémoire pour la vie.

Prenons l’exemple d’un enfant de 9 ans à qui l’on donne l’occasion de faire une sortie de ski de fond d’une vingtaine de minutes et qui en garde un heureux souvenir. Il pourrait être tenté, une fois adulte alors qu’il se cherche une activité hivernale, de réessayer ce sport et de l’adopter de façon permanente. J’en sais quelque chose, ce garçon, c’est moi.

Apprendre un nouveau sport va bien au-delà du plaisir immédiat qu’on en retire, et c’est une autre bonne raison de mettre cette activité à votre agenda de la relâche.

Apprendre un nouveau sport peut avoir un impact à long terme et faire toute la différence entre une vie adulte active ou sédentaire.

Quand un enfant acquiert des compétences sportives multiples – nager, courir, rouler, skier, etc. – quand sa boîte à outils de compétences est bien garnie, il sera mieux équipé pour rester actif toute sa vie contrairement à celui qui ne maîtrise qu’un seul sport et qui, advenant une blessure ou tout autre obstacle, ne peut le pratiquer et risque d’accrocher ses patins pour toujours.

J’invite donc tous les parents du Québec à profiter de la semaine de relâche pour ajouter une nouvelle compétence dans la boîte à outils de leurs enfants : patin, raquette, ski de fond... Au Québec, ce n’est pas le choix qui manque et c’est souvent gratuit. Pas besoin d’aller à Val-d’Isère pour s’offrir une relâche de rêve !

Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie