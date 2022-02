QS suggère un rapport d’impôt pré-rempli pour venir en aide aux plus vulnérables

Dans le but de permettre aux Québécois les plus vulnérables d’avoir accès à toutes les prestations auxquelles ils ont droit, Québec solidaire suggère la création d’une déclaration d’impôts pré-remplie.

«Il n’y a aucune raison pour que chaque année, la production des rapports d’impôts soit une période si pénible pour les Québécois et les Québécoises. On le fait au Royaume-Uni et en Australie, il n’y a pas de raison de ne pas le faire au Québec», a expliqué par communiqué samedi Ruba Ghazal, porte-parole solidaire en matière de fiscalité pour le parti.

La proposition solidaire fait écho à celle d’une coalition de groupes ayant lancé la campagne «C’est quoi le rapport», une initiative visant à obtenir une déclaration d'impôts simplifiée pour les personnes vivant exclusivement de prestations gouvernementales, c’est-à-dire les bénéficiaires de l’aide sociale, recevant la pension de vieillesse ou encore de l’aide financière aux études et n’ayant pas d’autres revenus. La mesure aiderait également les organismes communautaires, qui viennent en aide à des personnes vulnérables dans la production de leurs rapports d’impôts.

«Pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique graves, les familles monoparentales en situation de précarité, les personnes âgées à faible revenu, les personnes analphabètes, les nouveaux arrivants ou sans domiciles fixes, la déclaration d'impôt représente une paperasse inutile et oppressante», a soutenu Sylvia Bissonnette, Coordonnatrice du Comité des personnes assistées sociales de Pointe-Saint-Charles (CPAS).

Dans l’éventualité où la proposition serait mise en place, le fisc préremplirait la déclaration d’impôt des citoyens à partir des informations dont elle dispose déjà. La déclaration serait ensuite acheminée aux individus. Dans le cas où des données devraient être ajustées ou ajoutées, l’individu les modifierait et renverrait sa déclaration modifiée à l’intérieur du délai prescrit.

