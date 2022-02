Saguenéens : une deuxième défaite pour compléter le voyage

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite de 6-3 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand. Les Sags ont perdu un deuxième match d’affilée sur la route après un revers la veille à Gatineau.

«Il faut compétitionner plus que ça dans nos bagarres à un contre un, principalement en début de match. On a donné trois buts gratuits sur des revirements en deuxième période», a expliqué l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après le match.

L’Armada a ouvert la marque à mi-chemin en première période. Jonathan Fauchon a habillement déjoué le gardien des Saguenéens Kevyn Brassard. Les locaux sont revenus à la charge au deuxième tiers, alors que Philippe Fauchon a décoché un tir qui a pris par surprise le cerbère saguenéen.

Toutefois, les représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont immédiatement répliqué par l’entremise d’Andrei Loshko. L’attaquant biélorusse a fait scintiller la lumière rouge pour une quatrième fois cette saison.

L’avance d’un seul filet de la formation de la Rive-Nord de Montréal n’a pas duré bien longtemps puisque Gendron et Myklukha ont inscrit respectivement leur 14e et 12e but du calendrier

Les deux alignements sont finalement retournés aux vestiaires avec un tableau indicateur affichant 4-1 en faveur des hommes de Bruce Richardson.

Gendron a fait bouger les cordages pour une deuxième fois dans le match en début de troisième vingt. Alex Blais et Fabrice Fortin ont quant à eux redonné un peu d’espoirs aux siens en faisant 5-3 en fin de match.

C’était cependant trop peu tard pour la formation du capitaine Michaël Pellerin qui a vu l’Armada se sauver tranquillement avec une victoire de 6-3.

Défensive défaillante

La troupe de Yanick Jean a bien des difficultés dans sa zone défensive depuis quelques matchs et cet affrontement face à Blainville-Boisibriand n’y a pas fait exception. Les Sags ont donné lancers, tout en laissant leurs adversaires seuls face à Kevyn Brassard à de multiples reprises.

La défensive des Saguenéens a accordé trois buts ou plus à ses 13 dernières rencontres. Le dernier match où ils ont limité leur opposant à moins de trois filets remonte au 5 décembre, alors que les Bleuets l’avaient emporté 4 à 2 face à l’Océanic. Chicoutimi a d’ailleurs alloué 14 buts à ses trois derniers duels.

Les deux formations recroiseront le fer mercredi, cette fois du côté du Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.

