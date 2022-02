Sans issu: au cœur de la tempête

C’est en lisant d’une traite le roman Sans issue que Damien Power a su qu’il voulait être celui qui le porterait à l’écran. « Il fallait absolument que je le fasse. Je savais exactement ce que j’allais en faire et comment j’allais m’y prendre », indique le cinéaste australien.

Rien ne va plus pour la jeune Darby. Quittant le centre de désintoxication où elle séjourne (pour la énième fois) pour rendre visite à sa mère mourante, la jeune femme se bute à une tempête monstre rendant les routes impraticables. Résignée à passer la nuit dans une halte routière, elle y trouvera tout sauf du repos, y découvrant une fillette séquestrée dans une camionnette.

Visiblement, le ravisseur est un des étrangers ayant également trouvé refuge dans cette aire isolée. Mais lequel ?

L’intrigue, jadis signée Taylor Adams, a ici été remaniée par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari pour sa transition vers l’écran. Mais le cinéaste Damien Power se fait rassurant pour les fans de l’œuvre littéraire : elle n’a que très peu changé en cours de route, hormis quelques menus détails ici et là.

« Il y avait déjà tout dans le livre : les personnages, les rebondissements, une course contre la montre... Je tenais à ce que ceux qui ont lu le roman reconnaissent l’intrigue et ses principaux thèmes, mais je voulais aussi qu’ils aient quelques surprises, histoire de les tenir en haleine », avance Damien Power en visioconférence avec Le Journal.

Photo courtoisie, 20th Century Studios

Entre l’horreur et le suspense

Et il s’y connaît en la matière, ayant attiré l’attention des fans de cinéma de genre avec son premier long métrage, Killing Ground, en 2016. Bien qu’il ne revendique pas lui-même l’étiquette d’horreur pour ce film – il préfère celle du thriller de survie –, Damien Power ne la rejette pas entièrement, vu l’emprunt de ses codes. Et il sait également que Sans issue pourrait subir le même traitement, vu son approche similaire.

« Je comprends totalement que les gens y voient de l’horreur. Peu importe que ce soit l’horreur ou le suspense, je crois que l’important reste le même, soit d’aborder ces récits de manière réaliste. Si le spectateur en vient à se demander ce qu’il ferait dans ces situations, comment il réagirait, par exemple, en voyant une fillette séquestrée dans une camionnette au beau milieu de nulle part, il devient beaucoup plus investi dans le récit. C’est exactement ce que j’aime vivre quand je regarde un film », avance-t-il.

Huis clos hivernal

Il peut tout de même être difficile de garder les cinéphiles investis dans un récit comme Sans issue où l’essentiel des scènes se déroule dans un seul et même lieu. C’est en regardant l’excellent Green Room, du cinéaste Jeremy Saulnier, qu’est venue l’inspiration pour Damien Power.

« Il faut être créatif et utiliser chacune des ressources de l’environnement, miser sur l’intensité. On a également eu la chance de pouvoir tourner dans un studio néo-zélandais, ce qui nous a considérablement simplifié la vie. Non seulement personne ne tenait particulièrement à passer un mois au pied d’une montagne enneigée [rires], mais on s’octroyait ainsi le plein contrôle sur la neige et la température », indique le cinéaste.

► Sans issue est désormais diffusé sur Disney+.

Critique: un thriller glacial

Photo courtoisie, 20th Century Studios

Six années après le sous-estimé Killing Ground, Damien Power revient au cinéma de genre avec Sans issue, un thriller à glacer le sang qui nous tient en haleine jusqu’à son dénouement.

Il fallait du doigté et du flair pour porter à l’écran ce roman de Taylor Adams, où une jeune femme découvre une fillette prisonnière dans une camionnette, dans le stationnement d’une halte routière.

À l’extérieur, la tempête fait rage. Mais à l’intérieur du refuge vétuste, les tensions montent alors que notre héroïne, Darby, élabore son plan de sauvetage. Et ce qui semble de prime abord être une intrigue linéaire ne tarde pas à montrer ses vraies couleurs, multipliant les revirements de situation à un rythme effarant.

Rebondissements inattendus

Ces rebondissements, pour la plupart inattendus, viennent insuffler une bonne dose de rythme à ce Sans issue qui aurait facilement pu s’enliser dans le confort de la convenance. Ainsi, Damien Power cultive le doute – et l’intérêt – chez les cinéphiles qui demeurent rivés à leur écran, entièrement investis.

Car on s’attache rapidement à cette Darby, jeune femme au passé trouble qu’elle tente tant bien que mal de laisser derrière elle. Havana Rose Liu, qui en est ici à son premier rôle d’envergure, défend d’ailleurs ce personnage avec énormément de conviction, jetant ainsi les bases de ce qui pourrait très bien être une carrière florissante.

Quant au cinéaste Damien Power, c’est avec un plaisir évident qu’on renoue avec sa vision et son travail. S’il bascule dans la démesure pour son dernier acte, priorisant une finale pétaradante plutôt que réaliste, il fait néanmoins montre d’une maîtrise évidente des codes du thriller et de l’horreur qu’il mêle aussi allègrement qu’adroitement.

Sans issue ★★★1⁄2