Sourires sur les plaines d’Abraham

Une pandémie qui dure depuis près de deux ans et une guerre en Ukraine qui tient la planète au complet en alerte : malgré l’ambiance morose des derniers temps, des milliers de sportifs ont retrouvé le sourire en fin de semaine, lors du Pentathlon des neiges.

Samedi, les plaines d’Abraham ont entre autres accueilli des participants de différents cégeps et universités du Québec ainsi que des employés des établissements de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Le défi corporatif BCF Avocats d’affaires a eu lieu samedi, alors que dimanche le Pentathlon a mis à l’épreuve les athlètes avec la présentation des épreuves de sprint (10 km), de la classique (25 km) et du duathlon ainsi que, pour la première fois, de l’ultra, une course où les athlètes étaient appelés à parcourir un total de 75 km répartis dans trois disciplines : la course sur neige, le ski de fond et le patin.

AMBIANCE DE FÊTE

Porte-parole, Alex Harvey était sur place lors des deux premières journées de l’événement, qui s’échelonnera jusqu’au 13 mars prochain.

Photo courtoisie

« L’ambiance était vraiment festive, s’est-il réjoui. J’y étais aussi lors de la dernière présentation de l’événement en février 2020 et on avait l’impression d’être de retour à ce moment-là. À part le fait qu’on devait porter le masque à l’intérieur, pour le reste, je dirais même que l’ambiance était plus survoltée. Les gens étaient vraiment heureux de se retrouver et de faire de l’activité physique ensemble. C’est évident que les gens avaient hâte de recommencer à tisser des contacts sociaux et retourner à l’extérieur. »

Photo courtoisie

Au total, l’organisation a obtenu 4500 inscriptions pour le Pentathlon des neiges 2022, et ce, malgré l’incertitude qui a plané pendant plusieurs mois sur la possibilité ou non de tenir l’événement.

D’ailleurs, ne vous inquiétez pas pour Harvey. Même s’il est à la retraite depuis mars 2019, celui qui est désormais avocat en droit des affaires pour le cabinet BCF Avocats n’a pas perdu la forme.

« J’ai regardé mon temps samedi et j’ai fait un chrono presque identique à celui que j’avais fait il y a deux ans, s’est-il réjoui. Mais ce qui me rend fier, c’est qu’on a terminé au troisième rang même si nous avions une équipe mixte et qu’on était surtout contre des équipes constituées seulement d’hommes. C’était vraiment une belle journée. »

L’iMPORTANCE DU SPORT D’HIVER

Féroce compétiteur dans sa carrière, Harvey n’est toutefois pas porte-parole du Pentathlon pour promouvoir la compétition, au contraire.

Photo courtoisie

« Ce que je veux, c’est sensibiliser les gens aux bienfaits de la santé physique. Oui, le Pentathlon est une compétition, mais ce ne sont pas toutes les équipes qui sont ici pour les résultats. C’est surtout un défi personnel et un élément de motivation pour t’entraîner durant l’hiver. L’été, c’est plus facile de s’entraîner, mais avec un défi comme celui-là, ça démontre aux gens que c’est possible de le faire en hiver et que ce n’est pas si pire que ça. Il ne s’agit que d’être bien habillé et tu peux avoir beaucoup de plaisir. »

BUSSET L’EMPORTE

La journée de dimanche a tout de même donné droit à des prestations individuelles dignes de mention. C’est notamment Christopher Busset, de Québec, qui a remporté l’Ultra Vidéotron, dimanche.

Photo courtoisie

Il a bouclé les 10 km de course, 40 km de patin de vitesse et 25 km de ski de fond en un chrono de 3 h 36 min 43 s. Son plus proche rival, Aime Perreault, de Lévis, a franchi la ligne d’arrivée près de 15 minutes plus tard, soit en 3 h 51 min 10 s

Le 18e Pentathlon des neiges reprendra mardi et mercredi avec la présentation des Tournois invitation scolaire du RSEQ.

À noter que l’événement s’échelonne sur une semaine de plus qu’à l’habitude, puisque s’est ajoutée la Semaine de la découverte et de la nordicité, qui offrira des activités aux jeunes durant la relâche scolaire.