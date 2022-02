«Star Académie»: qui d'Édouard, Mathieu ou Olivier partira?

Les trois Académiciens en danger ont déjà connu le stress d’être soumis à l’appréciation du public. Édouard et Olivier ont été mis au ballotage lors du tout premier Variété avant d’être sauvés par le public. Mise en danger à la deuxième semaine, Mathieu a pu garder sa place grâce aux profs.

Le cycle des évaluations de début de semaine, suivi des mises en danger, est maintenant bien installé à «Star Académie». Tous les Académiciens, hormis Krystel, y sont passés, mais cela n’empêche pas le stress, les remises en question et les inquiétudes.

Édouard Lagacé a rapidement fait le choix de sa chanson pour la mise en danger, qui sera la même qu’il a faite en évaluation avec les profs. ««High Hopes», de Kodaline, est une chanson que j’aime depuis longtemps, a-t-il dit. Elle me touche par l’histoire qu’elle raconte. Je me sens très à l’aise de la faire sur scène.»

Pour cette première mise en danger, il a passé une semaine relativement sereine. «Je me sens bien. Considérant que c’est peut-être ma dernière semaine à l’Académie, j’ai pu en profiter davantage. J’ai eu la chance d’avoir des rencontres avec Lara Fabian et Gregory Charles. J’ai vécu ces derniers jours de façon positive et j’ai eu beaucoup de plaisir.»

À plusieurs reprises depuis le début, les profs lui ont demandé de prendre sa place, de se mettre un peu plus en avant. «Il faut que j’arrête de me poser des questions et que je fasse ce qu’on me demande. Il y a quand même beaucoup de moments où je me suis laissé aller, même si ça ne parait pas toujours. J’ai fait du rap à deux reprises, par exemple, alors que je n’avais jamais fait ça. On fait aussi des chorégraphies, chose que je ne ferais pas habituellement.»

Il aborde ce cinquième Variété avec un bel état d’esprit. «J’ai juste le goût d’avoir du plaisir et de profiter du moment.»

Retour au positif

La semaine de Mathieu Rhéault a été beaucoup plus compliquée. «J’ai vécu une semaine en montagnes russes, mais je commence à être habitué depuis que je suis ici, a indiqué l’Académicien en rigolant. Je suis passé par la remise en question, les inquiétudes, et j’ai finalement retrouvé la confiance en moi. Les ateliers de la semaine m’ont confirmé que j’avais ma place et que je ne devais pas m’en faire pour ce qui va suivre après. Il faut juste que je me concentre sur le travail, je n’ai pas besoin de visualiser où je vais être dans 10 ans.»

La production lui a réservé une belle surprise, durant la semaine, avec la visite de son chien, dont il s’ennuyait beaucoup. «J’ai encore de la misère à croire que c’est arrivé. Ça m’a fait énormément de bien et ça m’a donné une décharge d’énergie pour continuer l’aventure. Cette visite m’a véritablement remis sur pied.»

Au terme d’une longue recherche, il a décidé d’interpréter le classique de Serge Gainsbourg «Je suis venu te dire que je m’en vais». «Je vais monter sur la scène du Variété en me disant que peu importe ce qui arrive, je veux juste être fier de ma performance et que ça touche les gens. Je n’ai aucun pouvoir sur la suite.»

Forte motivation

Pour Olivier, sa désastreuse prestation en évaluation l’a complètement déstabilisé. «Je n’étais vraiment pas content de moi, a-t-il avoué, encore fâché. Mais je prends le fait d’être mis en danger comme une opportunité de pouvoir chanter en solo devant tout le monde.»

Olivier sait qu’il est capable de faire beaucoup mieux. Sa motivation de rester le plus longtemps possible à l’Académie le guide et le pousse à travailler toujours plus fort. «Les profs veulent que je puisse connecter mon corps avec les émotions que je chante. Je n’avais jamais fait de scène de ma vie, c’est encore quelque chose de nouveau pour moi. Il va falloir que je m’améliore rapidement.»

Pour défendre sa place, il a misé sur «À hauteur d’homme», de Vincent Vallières. «Le texte raconte ma vie. Ma mère coupe les cheveux, mon père se lève à 3 h du matin, mon grand-père travaillait dans les champs et ma grand-mère a réellement une compagnie de tricot... C’est étrange de chanter ça, mais c’est facile de voir les images parce que ça me rappelle des souvenirs.»

