«Star Académie»: un Variété réconfortant

Il n’y avait que du beau dans le Variété de Star Académie de ce dimanche soir, qui recevait notamment Mitsou, Simple Plan et la Française Yseult. Au terme de cette soirée réconfortante, Mathieu a toutefois quitté l'aventure avec sérénité.

À l’aube de son vingtième anniversaire de carrière, la formation de Simple Plan a ouvert la soirée avec un medley de ses plus grands succès en compagnie des Académiciens. «Jet Lag» avec Audrey-Louise a été réussie, Édouard s’est distingué sur «Welcome To My Life», Krystel a donné de la voix sur «The Antidote» et Olivier a été parfait sur «I’m Just A Kid», le tout premier extrait du premier album du groupe, sorti en 2002.

En danger

Édouard Lagacé semblait en pleine possession de ses moyens durant sa prestation sur la chanson «High Hopes», de Kodaline. Il a même laissé entrevoir son émotion. «Je voulais te remercier d’avoir pris ce risque de dépasser cette zone que tu nous cachais», l’a félicité Lara Fabian.

Avec «Je suis venu te dire que je m’en vais», Mathieu avait pour mission de gérer ses angoisses et ses questionnements. Il a été relativement solide lors de sa prestation, ce qui a réjoui Gregory Charles: «En quelques jours, et dans ces circonstances, tu as réussi à faire ta meilleure performance. Imagine jusqu’où tu peux te rendre...»

De son côté, Olivier a certainement offert sa meilleure performance depuis le début de la saison, en interprétant «À hauteur d'homme», de Vincent Vallières. La voix était juste, l'attitude sentie, et on avait l’impression qu’il vivait réellement les paroles.

«J’ai l’impression que tu nous as montré ton histoire, lui a dit Marc Dupré. Et on y a tous cru.» Guylaine en a rajouté dans les compliments: «Mon beau Olivier, tu es rendu à hauteur d’homme, et pas à peu près».

Numéro original

Première directrice artistique invitée, Mitsou avait imaginé un numéro à plusieurs tableaux très différents.

Camélia a ouvert sur la chanson «La corrida», avec quatre drags en arrière dans des boxes. Les trois gars en danger se sont ensuite amusés avec «Les Chinois».

Audrey-Louise a roulé des hanches sur «Bye bye mon cowboy», avant d’être rejointe dans le décor de saloon par Jérémy et son chapeau pailleté. Ce dernier a ensuite interprété «Lettre à un cowboy» en duo avec Marily.

Krystel a ensuite mis en valeur tous ses charmes sur «C’est chaud», avant que Mitsou déchire le mur de papier en arrière-scène pour interpréter le couplet en rappant. Une belle apparition surprise.

Sandrine et Éloi ont été surprenants en duo sur «Le yaya», n’hésitant pas à sortir de leur zone de confort. Dans le rôle du suave séducteur, Éloi était irrésistible.

Enfin, Sarah-Maude et Julien ont chanté «Dis-moi», rapidement rejoints par l'ensemble des Académiciens.

Mitsou a signé le numéro le plus flamboyant et le plus abouti de cette saison. Un medley extraordinaire.

Demande spéciale

Les Académiciens ont rendu un hommage particulier à Dominique Lecompte, un prof passionné qui a fondé l’école du rock. «Je l’ai fait pour faire rêver les jeunes, pour leur donner de l’espoir et vivre avec de la musique», a-t-il expliqué en montant sur scène à la fin du numéro durant lequel on a pu entendre la chanson «Corinne», des Trois Accords.

Encore peu connue au Québec, la Française Yseult a fait connaître son univers si particulier à travers deux chansons. Elle a interprété «Bad Boy», avec Marily, et la merveilleuse chanson «Corps», dans laquelle Sarah-Maude et Audrey-Louise ont particulièrement brillé. Une prestation tout en douceur.

Verdict

Avant de donner le résultat des votes, les Académiciens ont interprété un extrait de «Give Peace a Chance» en soutien au peuple ukrainien.

Olivier Bergeron a finalement été le choix du public. «On est juge, on les accompagne chaque semaine, mais on les aime aussi, et ça nous déchire de les voir partir», a indiqué Gregory Charles, avant d'annoncer que les profs avaient décidé de garder Édouard.

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Les profs ont, à plusieurs reprises, demandé à Éloi d'être plus flexible lorsqu'il chante sur scène, de se tenir moins droit et moins coincé. Ce dimanche, il a montré qu’il pouvait se lâcher et faire le fou, sans que ses prestations vocales en souffrent. Dans le numéro mis en scène par Mitsou, il paraissait totalement détendu et rempli d'autodérision pour jouer au séducteur. Depuis le début de l'aventure, Éloi est assez discret durant les quotidiennes, mais chacune de ses apparitions lors des Variétés montre qu’il progresse et qu’il s'améliore de semaine en semaine. Même s’il est encore très jeune, l’artiste en lui est de plus en plus prêt à se révéler.

Yseult, une belle découverte

La chanteuse Yseult était de passage à Montréal pour la seconde fois depuis le début de sa carrière. Son numéro, avec uniquement des femmes, a été tout en tendresse et en émotion. Elle avait d'ailleurs un message à livrer aux Académiciens, elle qui s'est fait connaître par une émission du même style. «Je les encourage à entreprendre et à ne jamais baisser les bras, a-t-elle indiqué en entrevue. Une émission est un tremplin, pas une finalité. Le plus dur, mais aussi le plus beau, c'est à l'extérieur, en sortant de cette aventure.»

Mitsou, la flamboyante

Mitsou a mis un terme à sa carrière de chanteuse depuis plusieurs années, mais elle reste une créatrice passionnée et flamboyante. Elle a réussi à nous faire redécouvrir ses chansons à travers les voix des Académiciens en leur donnant une touche moderne qui fait oublier qu’on écoutait déjà ces chansons dans les années 1990. «On a fait ce numéro avec amour, tout le monde voulait que ça réussisse, a-t-elle analysé en entrevue. Ils avaient tous envie de créer un moment magique. On voyait qu’ils avaient du plaisir, et c’est la liberté que je voulais leur donner.» Mitsou a même fait une apparition surprise en rappant le couplet dans «C’est chaud», qui était à l’époque le premier rap féminin en français au Québec. Un flow incroyable pour une artiste exceptionnelle.

Ils poursuivent l’aventure

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, Brossard

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Marily Dorion, 26 ans, Sherbrooke

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Sandrine Hébert, 25 ans, Coaticook

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Sauvé par le public

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Sauvé par les profs

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

La quotidienne de Star Académie est présentée du lundi au jeudi, à 19h30, à TVA.

