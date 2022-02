Un climatosceptique chez les conservateurs

Un des tout premiers candidats du parti conservateur d’Éric Duhaime doute ouvertement de l’impact de l’activité humaine dans les changements climatiques.

« Je veux moins de pollution, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que c’est le dioxyde de carbone qui est le problème », explique le Dr Roy Eappen en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Le candidat à l’investiture dans la circonscription Notre-Dame-de-Grâce pour le Parti conservateur du Québec (PCQ) fait valoir que le climat fluctue depuis des millions d’années.

« Peut-être que c’est le dioxyde de carbone... mais une éruption d’un volcan peut vous donner dix fois le dioxyde de carbone produit dans tout le monde pendant dix années », affirme celui qui a fait parler de lui la semaine dernière en raison de son opposition à l’avortement.

« Je ne suis pas sûr que le dioxyde de carbone est quelque chose sur lequel on peut avoir un effet », ajoute-t-il.

Pour le Dr Roy Eappen, l’impact de l’activité humaine sur les émissions de CO 2 est comparable à une goutte d’eau dans l’océan. « La plus grande partie est d’origine géologique », estime-t-il.

Rapports du GIEC

Pourtant, de nombreux rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont clairement établi l’impact de l’activité humaine sur le climat.

« Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et la terre », écrivaient les scientifiques dans leur sixième rapport d’évaluation en août dernier.

Depuis plusieurs mois, le chef du PCQ Éric Duhaime refuse de prendre position sur les changements climatiques. Le 16 février dernier, il a refusé de dire si les êtres humains en sont responsables.

« J’ai déjà répondu à cette question-là quand vous m’avez posé la question au mois de juin. Je n’ai pas changé d’idée depuis ce temps-là », a-t-il offert en guise de réponse.

Au mois de juin, M. Duhaime avait pourtant éludé la question, affirmant que le congrès de sa formation politique n’avait pas encore pris position sur le sujet. « On va vous présenter notre position sur la question du climat, quand on en aura une, absolument, ça va me faire plaisir d’en discuter avec vous », disait-il à l’époque.

Le programme du PCQ, adopté depuis, reconnaît l’existence des changements climatiques, mais jette un doute sur le rôle de l’être humain en affirmant « qu’il faut agir de façon proactive, mais aussi rationnelle par rapport aux effets des changements climatiques causés ou non par l’activité humaine ».

Converti de la loi 101

Par ailleurs, le Dr Roy Eappen explique que sa position sur la loi 101 a évolué depuis qu’il a déclaré, en 2011, que celle-ci « n’est plus nécessaire ».

Dans un billet de blogue relevé par l’historien Frédéric Bastien, le Dr Eappen affirmait que la Charte de la langue française était utilisée contre les francophones qui souhaiteraient envoyer leurs enfants à l’école anglaise.

En entrevue, il explique que la loi 101 lui déplaît toujours, mais qu’il ne souhaite plus son retrait. Ses conversations avec Éric Duhaime, raconte-t-il, l’ont amené à y avoir une façon de maintenir la paix linguistique au Québec.