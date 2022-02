Une énorme perte pour les «Bucs»

En plus de devoir composer avec la retraite de Tom Brady, les Buccaneers de Tampa Bay devront aussi continuer leur petit bonhomme de chemin sans le joueur de ligne offensive Ali Marpet.

Dimanche, l’athlète de 28 ans a causé la surprise en annonçant sa retraite après sept saisons dans la NFL.

«Après sept merveilleuses années avec les Buccaneers de Tampa Bay, j’ai pris la décision de me retirer du sport qui m’a tant donné», a déclaré Marpet sur son compte Instagram.

«Cette organisation et les gens qui la composent ne m’ont pas seulement aidé à atteindre mes rêves, mais ils m’ont aussi permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui.»

Sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2015, Marpet s’est imposé comme partant dès sa première saison avec les Bucs. Il a effectué 101 départs en saison régulière et six aux éliminatoires.

«Il a été un vrai professionnel et il a été le roc de l’intérieur de notre ligne offensive, a déclaré l’entraîneur-chef Bruce Arians dans un communiqué. Nous allons nous ennuyer de lui sur le terrain et dans notre vestiaire.»

L'attaque des Buccaneers pourrait être complètement différente en 2022. En plus des départs de Marpet et de Brady, le centre Ryan Jensen, le garde Alex Cappa et le receveur de passes Chris Godwin pourraient quitter la formation floridienne via le marché des joueurs autonomes.

