1 million $ pour chacun des hauts dirigeants d’Air Canada

Les hauts dirigeants d’Air Canada – incluant le président et chef de la direction d’Air Canada Michael Rousseau – recevront chacun 1 million $ en revenus pour l’année 2021.

Plus précisément, M. Rousseau recevra 500 000 $ en salaire et 500 000 $ en actions, apprend-on dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction.

Les autres principaux dirigeants de l’entreprise toucheront entre 450 000 et 550 000 $ en salaire et le reste en actions pour atteindre le cap du million de dollars en rémunération.

Il s’agit d’une diminution substantielle de la rémunération des dirigeants d’Air Canada. L’an dernier, l’entreprise avait suscité un immense tollé en offrant environ 20 millions $ en «primes de motivation», s’attirant les critiques de nombreux politiciens et analystes.

Ainsi, pour l’année 2020, le prédécesseur de M. Rousseau, Calin Rovinescu, devait toucher une rémunération totalisant 9,3 millions $. Michael Rousseau, qui était alors chef de la direction financière, devait pour sa part toucher 2,9 millions $.

Devant les critiques, les hauts dirigeants avaient cependant renoncé à leurs primes de rendement.

Dans la foulée, en vertu d’une entente avec le gouvernement du Canada pour obtenir une aide financière totalisant 5,9 milliards $ afin de survivre aux répercussions de la pandémie, Air Canada avait dû s’engager pour plafonner à un maximum de 1 million $ la rémunération de ses hauts dirigeants en 2021.

Il est cependant envisageable que les hauts dirigeants de l’entreprise obtiennent une bien plus grande rémunération au terme de l’année 2022, avec la fin de l’aide gouvernementale.

«Cette restriction a été levée en 2022 vu l’amélioration de notre situation de trésorerie et notre reprise en cours par suite de la pandémie qui nous ont permis en novembre 2021 de nous retirer de tout autre soutien financier du gouvernement du Canada. La relance d’Air Canada se poursuit, avec le rappel d’employés mis à pied, l’embauche de 2800 nouveaux employés, l’ajout de nouvelles liaisons et de fréquences au réseau et le rétablissement des services», a souligné l’entreprise dans sa circulaire.