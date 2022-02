Conciliation famille-travail: quel héritage nous laisse la pandémie?

Source de joie pour les enfants, la semaine de relâche suscite toutefois des enjeux de conciliation famille-travail pour de nombreux parents. Cette année, ce défi s’ajoute à ceux associés à la fermeture des écoles et à la gestion des cas de COVID-19 dans les garderies. Selon un récent sondage mené par Concilivi, la conciliation famille-travail est une source de stress importante pour 52% des parents au Québec. Bien que la pandémie ait apporté son lot de défis, 75% des parents affirmaient que celle-ci avait eu un effet positif sur leur capacité à accorder du temps à leur enfant, lors d’un sondage mené par l’Observatoire des tout-petits à l’automne 2020. Et s’il y avait des apprentissages à tirer de tout ça?

Des avancées importantes

On ne peut nier que la pandémie nous a forcés à expérimenter comme jamais de nouvelles façons de travailler. Près de la moitié des employeurs au Québec affirment qu’ils ont dû adapter les mesures en place ou revoir certaines de leurs pratiques en conciliation famille-travail. Cette expérience semble avoir été vécue positivement: 76% des employeurs ont vu des effets positifs sur la satisfaction et la motivation des employés ainsi que sur le climat de travail. Et le plus beau dans tout ça? Pour la majorité des organisations, la mise en place des mesures de conciliation travail-famille n’a pas eu un coût important.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Des attentes élevées chez les travailleurs

Depuis le début de la pandémie, de nombreux parents ont apprécié la réduction du temps de déplacement dû au télétravail, ou encore la plus grande flexibilité d’horaire offerte par leur employeur. D’ailleurs, lorsqu’on leur pose la question, plus de la moitié des parents ou proches aidants interrogés seraient prêts à changer d’emploi si on leur offrait de meilleures mesures de conciliation famille-travail, alors qu’un peu plus du quart accepteraient une réduction de salaire. Les entreprises sont d’ailleurs nombreuses à reconnaître que l’offre de mesures de conciliation famille-travail est devenue un incontournable tant pour attirer que pour retenir la main-d’œuvre, tout particulièrement dans le contexte de pénurie.

Un passage obligé pour l’avenir de notre société

Les défis qui sont associés à la conciliation famille-travail sont présents depuis plusieurs années au Québec, et ne sont pas sans conséquence. La difficulté à concilier les obligations professionnelles et les responsabilités familiales est une source de stress importante, particulièrement chez les mères. Ceci peut menacer la santé et le bien-être des parents, et aussi des enfants. Les mesures de conciliation famille-travail permettent aux parents de s’acquitter plus facilement de leurs responsabilités familiales, comme les rendez-vous médicaux ou le respect de l’horaire du service de garde. Elles peuvent également dégager du temps pour permettre aux parents de faire des activités stimulantes pour le développement de l’enfant, comme l’amener au parc ou à la bibliothèque, lui lire une histoire ou jouer avec lui. Enfin, l’offre de mesures de conciliation famille-travail aide à prévenir l’épuisement des parents et préserve leur santé physique et mentale, ce qui leur permet d’être plus à l’écoute des besoins de leur enfant et d'avoir plus de patience. En bref, on peut difficilement s’en passer.

Tirer profit de l’expérience de la pandémie

Malgré tous les défis qu’elle nous a apportés, la pandémie nous a forcés à franchir un pas historique en ce qui concerne nos pratiques de conciliation famille-travail. Elle fut un laboratoire exceptionnel, permettant une expérimentation sans précédent des mesures de conciliation famille-travail comme le télétravail. Ensemble, tirons profit de cet héritage pour dessiner le monde du travail de demain.

Sources:

Les données présentées dans ce texte proviennent d’un sondage mené par l’Observatoire des tout-petits à l’automne 2020 et de deux sondages menés en 2021 par Concilivi , une initiative du Réseau pour un Québec Famille (RPQF).

Photo Courtoisie

Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits