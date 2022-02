Derek Jeter quitte les Marlins

L’ancien joueur d’arrêt-court Derek Jeter a annoncé lundi son départ des Marlins de Miami, équipe pour laquelle il agissait à titre président et copropriétaire.

L’ex-vedette des Yankees de New York a confirmé la nouvelle de son départ par voie de communiqué, précisant que des différences philosophiques persistaient entre lui et d’autres dirigeants de l’organisation. Jeter avait complété l’achat de la concession en août 2017 en compagnie de l’homme d’affaires Bruce Sherman et détenait 4 % des parts du club.

«Cinq ans auparavant, nous avions une vision des choses pour ramener sur la bonne voie les Marlins et, en tant que président, j’ai été fier d’avoir mis en jeu mon nom et ma réputation pour concrétiser ce plan, a-t-il précisé. Grâce au travail sans relâche, à la confiance et à la redevabilité, nous avons transformé chaque aspect de cette concession en remaniant la main d’œuvre et en développant un plan pour connaître du succès à long terme.»

«Cela dit, la vision du futur de cette équipe est différente de celle que j’avais acceptée autrefois. Tandis que la saison doit s’amorcer, c’est le bon moment de me retirer.»

En 2021, les Marlins ont pris le quatrième rang de la section Est de la Ligue nationale de baseball avec une fiche de 67-95. Au cours du passage de Jeter dans la formation, celle-ci a embauché la première directrice générale de l’histoire des majeures, Kim Ng.