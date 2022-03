Des conditions idéales à la station de ski le Valinouët

Les skieurs et planchistes seront nombreux, en cette semaine de relâche, à profiter des conditions exceptionnelles de ski à la station le Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau au Saguenay–Lac-Saint-Jean

«C'est impressionnant, il n'y a pas autant de neige à Québec, ni à Montréal. Quand on arrivait, on trouvait ça impressionnant», a affirmé un jeune homme en visite dans la région.

Certains visiteurs ont fait plusieurs heures de route pour venir profiter de toute cette neige. «On s'est loué un petit "Cool Box" pour trois jours. On va faire du ski, on va en profiter», a expliqué un père de famille.

«Je viens de Sutton, c'est vraiment impressionnant la neige. La quantité de neige que vous avez dans votre région, c'est de toute beauté», a renchéri un autre homme rencontré par TVA Nouvelles.

Depuis le début de l'hiver, le Valinouët a reçu sept mètres de neige. «On a vraiment eu une semaine incroyable, semaine historique, 120 centimètres en quelques jours. On est la station de ski avec le plus de neige au Québec et dans l'est du Canada, donc ça fait son bout de chemin. Aujourd'hui, c'est peut-être ralenti avec le froid, mais on a eu une belle fin de semaine. Les jours qui arrivent vont être très populaires. Il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui ont réservé les "Cool Box", c'est complet, c'est un bon indicatif qu'il va y avoir du monde», a affirmé Stéphane Leblond, directeur marketing de la station de ski le Valinouët.

Avec toute cette accumulation de neige, la saison risque même d'être plus longue cette année. «On sait aussi que la saison va se prolonger, on va faire une grande saison, probablement jusqu'à la fin du mois d'avril. Il reste encore de belles semaines de ski», a expliqué M. Leblond.

La station a déjà connu de meilleures saisons dans le passé., mais ce sera certainement l'une des plus belles depuis le début de la pandémie.