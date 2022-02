Des universitaires et Poutine

Des générations d’enfants ont mangé des céréales pour y trouver un petit cadeau dans la boîte. À lire et à écouter certains universitaires, professeurs de science politique ou d’histoire qui s’intéressent à Vladimir Poutine, on a l’impression qu’ils ont trouvé leurs diplômes dans des boîtes de céréales.

Un professeur d’histoire de l’Université de Montréal, Michael Carley, trouve que le maître du Kremlin est « un homme assez impressionnant ». « On a tendance à démoniser Poutine », a-t-il déclaré hier au Journal. « L’idée qu’il serait paranoïaque, c’est de la propagande américaine. » Et il s’est dit d’avis que la Russie avait de bonnes raisons de craindre pour sa sécurité.

Heureusement, l’éminent Charles-Philippe David, considéré comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux en relations internationales, expert en études stratégiques et diplomatiques, a confié pour sa part au Journal que Poutine était un dictateur prêt à jeter son pays « dans la misère, en plus de causer des pertes de vies au nom de ses idées de grandeur. »

Il a déclaré à notre confrère Dominique Scali qu’« il y a très peu de “poutinologues” parce qu’il y a peu de gens capables de décrypter Poutine ».

Autoritaire ou dictateur

Or Guillaume Sauvé, un spécialiste de la Russie de l’Université de Montréal, décrit certes Poutine comme le chef d’un régime très opaque, mais estime cependant que le mot « dictateur » est un terme peu scientifique. Il préfère dire que « c’est un leader autoritaire à l’autoritarisme croissant » ! Voilà une vision à peine plus scientifique.

Tout cela prouve que les universitaires font preuve d’approximations et de jugements discutables et qu’ils n’échappent ni à l’idéologie ni à la subjectivité, aussi bardés soient-ils de doctorats.

Pour tenter de comprendre, il faut bien sûr connaître l’histoire, mais aussi posséder une connaissance sensible et pénétrante de la nature humaine et de la psychologie de ces dictateurs omnipotents et sanguinaires qui finissent souvent par être déchus et mourir eux-mêmes assassinés.