Entrainement de l'armée sur la Côte-Nord

Les Forces armées canadiennes (FAC) aiment le climat rigoureux de la Côte-Nord et n'hésitent pas à s'en servir comme terrain d'entraînement.

En effet, les FAC tiennent présentement un exercice nommé Guerrier nordique à une centaine de kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre jusqu'au 6 mars.

Le déploiement de plus d’une centaine de réservistes du Groupe-compagnie d’intervention en Arctique dure deux semaines.

Les militaires se préparent à d’éventuelles missions de défense du territoire canadien et de recherche et sauvetage dans des milieux nordiques et isolés.

Par exemple, ils exécutent des déplacements terrestres et aériens et effectuent des patrouilles en motoneige, tout ça au froid, dans un climat subarctique.

Ils doivent également travailler en collaboration avec des autorités locales, comme la Sûreté du Québec.

Leur mission est d’être capables de se déployer en moins de quatre jours dans le Grand Nord canadien.

Des membres des Rangers, qui peuvent effectuer des opérations de recherche et sauvetage, participent aussi à cet entraînement.

Parmi les exercices auxquels participent les militaires, se trouve la préparation de zones d’atterrissage et de livraison d’équipement par voie des airs et la construction d’une piste d’atterrissage de fortune.

Ce n’est pas sans rappeler un autre exercice Guerrier nordique qui s’était tenu à Schefferville en 2013.

Il s’agissait d’une opération de plus grande ampleur auquel ont participé 200 militaires. Ils devaient notamment aménager une piste d’atterrissage sur un lac gelé capable d’accueillir un avion Hercule.

Des exercices de tir s’étaient aussi tenus, contrairement à l’actuel entraînement au nord de Havre-Saint-Pierre jusqu’à dimanche, où aucune arme n'est utilisée.