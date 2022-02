Face aux douloureuses sanctions, Poutine fustige «l'empire du mensonge» occidental

MOSCOU | Le président russe Vladimir Poutine a fustigé lundi «l’empire du mensonge» occidental du fait des brutales sanctions frappant la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine, l’inquiétude gagnant même certains oligarques, d’ordinaire de dociles exécutants du Kremlin.

Le rouble s’est effondré à des plus bas historiques face au dollar et à l’euro, s’échangeant à la mi-journée à 100 roubles (83,5 au dernier taux officiel mercredi). L’euro valait 109,4 roubles, contre 93,5 à la veille de l’invasion. Un plafond a été fixé à intervalle régulier pour arrêter les échanges et ralentir ainsi la chute du rouble.

La monnaie russe est un peu remontée dans l’après-midi, à mesure que le marché se calmait.

Pour défendre l’économie et le rouble, la Banque centrale de Russie a porté son taux directeur de 9,5 à 20 % lundi matin. La Bourse de Moscou n’a elle même pas ouvert, face au risque d’effondrement.

Entre autres sanctions, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays ont notamment exclu les plus grandes banques russes du système international de paiements bancaires Swift et banni toute transaction avec la Banque centrale de Russie.

Des mesures de représailles commerciales ont également été annoncées, l’Europe entière se fermant aux avions russes, coupant largement les liens aériens du pays avec l’Occident.

«Je vous ai invités ici pour parler des questions liées à l’économie, les finances», a dit Vladimir Poutine, selon des images diffusées à la télévision d’une réunion à laquelle participait notamment le premier ministre Mikhaïl Michoustine.

«Nous avions déjà évoqué précédemment (avec M. Michoustine) ce thème, je veux dire ces sanctions que veut nous imposer la communauté occidentale, celle que j’ai surnommée l’empire du mensonge», a-t-il dit.

Il recevait le ministre des Finances Anton Silouanov, le PDG de la principale banque du pays Sberbank, Guerman Gref et la présidente de la Banque centrale Elvira Nabioullina.

Cette dernière a dit adopter des mesures pour «empêcher les non-résidents de sortir» leurs actifs de Russie, assurant que le système russe remplaçant Swift, SPFS, était ouvert aux étrangers, que la Banque centrale se montrerait «très souple» du fait de la situation et que les banques russes avaient «préservé tous les moyens et comptes des clients».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment reconnu que les sanctions prises par les Occidentaux pour punir Moscou de son invasion de l’Ukraine étaient «lourdes» et «problématiques», mais a assuré que la Russie avait «les capacités nécessaires pour compenser les dégâts».

Vraie crise

Concentré sur sa réponse économique, le Kremlin n’a pas encore annoncé de représailles d’ampleur.

«Les mesures prises (...) réduisent la volatilité», commente auprès de l’AFP Alexeï Vedev, analyste de l’institut économique Gaïdar. «L’incertitude est énorme et la Banque centrale agit avec raison.»

Mais certains oligarques russes, ces milliardaires ayant fait fortune dans les années 1990 et soumis par le maître du Kremlin dans les années 2000, exprimaient publiquement leur mécontentement.

«C’est une vraie crise là, et il faut de vrais cadres de crise (...) il faut absolument changer de politique économique et mettre fin à tout ce capitalisme d’État», a écrit sur Telegram Oleg Deripaska, le fondateur du géant de l’aluminium Rusal, qui fait l’objet de sanctions depuis des années.

Il a dit attendre «des clarifications et des commentaires clairs sur la politique économique des trois prochains mois».

Pour Sergueï Khestanov, un conseiller pour les questions macroéconomiques du courtier Open Broker, la Russie peut cependant encore voir venir, car ses principales ressources en devises, les exportations de matières premières, ne sont pas touchées par les sanctions.

«Tant qu’il n’y aura pas de vraies sanctions sur les exportations russes, et avant tout le pétrole et le gaz, il n’y aura pas de catastrophe», dit-il, mais «les gens vont bien sûr ressentir» des effets.

Certains Russes préféraient déjà retirer leurs économies des banques.

«Je savais qu’il y aurait de la foule. Je veux retirer du liquide, garder ça à la maison est plus sûr, on ne sait absolument pas ce qui va se passer», dit Svetlana Paramonova, 58 ans, résidente de Saint-Pétersbourg venue retirer ses économies de son compte.