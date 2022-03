Fin des mesures sanitaires en Saskatchewan

La Saskatchewan est devenue la première province au pays à lever toutes ses mesures sanitaires, lundi, en cette fin de cinquième vague de la COVID-19.

Seules mesures toujours en place, les obligations de porter un masque à l’intérieur et de s’isoler pendant cinq jours après un test de dépistage positif ont été levées.

Auparavant, la province, qui s’est avérée être l’une des plus réticentes au pays à imposer des mesures sanitaires depuis le début de la pandémie, avait déjà mis fin à son passeport vaccinal le 14 février.

Pour autant, le gouvernement conseille toujours à la population de s’isoler en cas de test positif et de porter un masque dans une foule. Les commerçants pourront aussi continuer à réclamer le port du masque, s'ils le souhaitent.

«Si vous visitez quelqu’un qui est immunosupprimé ou qui a d’autres facteurs de risques, soyez plus vigilant auprès d’eux. Je vais continuer à avoir mon meilleur masque et à le porter dans les endroits intérieurs et achalandés, si ce n’est pas avec des gens que je suis habitué de voir», a fait valoir le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, selon des propos relayés par CTV News.

Le médecin hygiéniste mise aussi l’administration des troisièmes doses pour lutter contre le virus. À ce jour, un peu plus de la moitié de la population a reçu ses trois vaccins.

Le premier ministre Scott Moe avait expliqué, en février que la levée des restrictions visait à respecter les libertés individuelles et à revenir à une vie plus normale.

Lors de son plus récent bilan hebdomadaire couvrant la période du 13 au 19 février, la Saskatchewan avait rapporté 37 décès liés à la COVID-19, l’un des nombres les plus élevés au pays en fonction de sa population. Plus de 350 patients étaient aussi toujours hospitalisés lundi en raison du virus.

